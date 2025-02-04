بدء تقديم طلبات القبول الموحد لتكميلية التوجيهي اليوم (رابط)

الوكيل الإخباري- تبدأ اليوم الثلاثاء، عملية تقديم طلبات الالتحاق الإلكترونية في الجامعات الأردنية الرسمية لطلبة الدورة التكميلية وتستمر حتى الساعة الثانية عشرة ليلاً من مساء السبت، أما مرحلة الدبلوم المتوسط، فستبدأ اعتبارًا من صباح الأربعاء وتنتهي الساعة الثانية عشرة ليلاً من مساء الأحد، وفق وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.



وأعلنت الوحدة عن انتهاء تحديث جميع البيانات والمعلومات التي يتضمنها موقعها الإلكتروني، لتنفيذ عملية القبول الموحد للدورة التكميلية، وأهمها التخصصات المطروحة، حيث بلغ عدد هذه التخصصات نحو 600 تخصص موزعة ما بين مرحلتي البكالوريوس والدبلوم المتوسط، إضافة لتخصصات القبول المباشر، في حين تم تجميد 182 تخصصًا بسبب تجاوز الطاقات الاستيعابية، حيث لن يتم طرحها على قبول الفصل الدراسي الثاني.



وقال المستشار الإعلامي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي/مدير وحدة تنسيق القبول الموحد مهند الخطيب، إن التخصصات المطروحة للقبول في الدورة التكميلية من خلال طلب القبول الموحد لمرحلة البكالوريوس عددها (439) تخصصًا في 9 جامعات حكومية إضافةً إلى جامعة العلوم الإسلامية العالمية.



وبلغ عدد التخصصات المطروحة في طلب القبول الموحد لمرحلة الدبلوم المتوسط (135) تخصصًا في كليات المجتمع التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية، وجامعة الطفيلة التقنية، وجامعة العلوم الإسلامية العالمية، والمركز الجغرافي الملكي الأردني للعلوم المساحية والجيومكانية، وأكاديمية الأمير حسين بن عبدالله الثاني للحماية المدنية، إضافة إلى طرح (26) تخصصًا للقبول المباشر في كل من الجامعة الألمانية الأردنية، وتخصصات كلية الفنون وتخصص هندسة الطيران في الجامعة الأردنية، وتخصصات كلية الفنون في جامعة اليرموك.



وأوضح الخطيب، أن الأعداد التي سيتم قبولها في مرحلة البكالوريوس بلغت 16688 طالبًا وطالبة، وبلغ العدد الذي سيتم قبوله في البرنامج العادي "التنافسي" لمرحلة الدبلوم المتوسط في كليات المجتمع في الجامعات الرسمية، إضافة إلى عدد آخر من كليات المجتمع الحكومية 2899 طالبًا وطالبة.



وأشار إلى أنه سيتم قبول 490 طالبًا وطالبة في تخصصات القبول المباشر في تخصصات الجامعة الألمانية الأردنية، تخصص هندسة الطيران وتخصصات كلية الفنون في الجامعة الأردنية وتخصصات كلية الفنون في جامعة اليرموك.



ودعت الوحدة جميع الطلبة الناجحين في الدورة التكميلية للدخول إلى هذا الموقع من خلال الرابط الإلكتروني، وتصفح الموقع للاستفادة من جميع البيانات والمعلومات الموجودة فيه مثل الحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية في التخصصات المطروحة للفصل الدراسي الثاني، والمعلنة في الفصل الدراسي الأول الماضي، والأسئلة الأكثر تكرارًا، ونصائح وإرشادات، وفيديوهات توضيحية لآلية تقديم طلب القبول الموحد، وآلية دفع رسم تقديم الطلب من خلال قنوات خدمة الدفع الإلكتروني إي-فواتيركم، إضافة إلى فيديو توضيحي لكيفية تصفح الموقع الإلكتروني للوحدة والاطلاع على جميع المعلومات الموجودة فيه.



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