بدء تنفيذ المرحلة الثانية من ربط الأذان الموحد في مساجد المفرق

الوكيل الإخباري- أعلنت مديرية أوقاف محافظة المفرق، اليوم السبت، البدء رسميا بتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع ربط الأذان الموحد في مساجد المحافظة.

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وقالت المديرية، في بيان، إن المرحلة الثانية ستشمل مساجد منطقة رحاب وجميع القرى التابعة لها، وذلك بعد استكمال تنفيذ المشروع في مساجد لواء بلعما.