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بدء تنفيذ المرحلة الثانية من ربط الأذان الموحد في مساجد المفرق

وزارة الأوقاف
وزارة الاوقاف
 
السبت، 18-07-2026 02:51 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت مديرية أوقاف محافظة المفرق، اليوم السبت، البدء رسميا بتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع ربط الأذان الموحد في مساجد المحافظة.

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وقالت المديرية، في بيان، إن المرحلة الثانية ستشمل مساجد منطقة رحاب وجميع القرى التابعة لها، وذلك بعد استكمال تنفيذ المشروع في مساجد لواء بلعما.


وأكدت أن المشروع يأتي ضمن رؤية وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الرامية إلى تطوير البنية التكنولوجية للمساجد، وتيسير أداء العبادات، وتعزيز جودة بث الأذان الموحد بما يحقق أعلى درجات الدقة والتنظيم.

 
 


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