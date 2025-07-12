السبت 2025-07-12 01:37 ص
 

بدء تنفيذ مدينة ألعاب ترفيهية وسط لواء المزار الجنوبي

بدء تنفيذ مدينة ألعاب ترفيهية وسط لواء المزار الجنوبي
تعبيرية
 
السبت، 12-07-2025 12:58 ص

الوكيل الإخباري-   باشرت لجنة بلدية مؤتة والمزار الجنوبي العمل على تنفيذ مشروع مدينة ألعاب ترفيهية وسط لواء المزار الجنوبي بدعم من مستثمر صيني بتكلفة تقديرية تبلغ 3 ملايين دينار.

اضافة اعلان


وأكد رئيس لجنة البلدية الدكتور عبدالله العبادلة، أهمية هذا المشروع في تحسين الوجهة السياحية والاقتصادية في اللواء، إضافة إلى دوره في توفير فرص العمل لأبناء اللواء وإنعاش الحركة التجارية في المنطقة مما يسهم أيضاً في جعل مقامات الصحابة وجهة سياحية دينية بارزة.


وأضاف الدكتور العبادلة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن المشروع سيشتمل على العديد من المرافق والمقاعد وأماكن ترفيهية وحدائق للعائلات وخدمات نظافة، ومواقف باصات، وإضاءة، ومسارات واضحة، مشيرًا إلى أن قطعة الأرض التي سيقام عليها المشروع تقدر مساحتها بـ30 دونمًا، مستأجرة بعقد من وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية لتعود ملكيتها إليها بعد استئجارها من قبل المستثمر.


بدوره، قال مدير أوقاف المزار الجنوبي الدكتور أحمد الشمايلة، إن هذا المشروع يسهم في تعزيز السياحة في اللواء ونشاط السوق المحلي، ويسهم كذلك في تنمية المجتمع من خلال توفير فرص عمل للشباب.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

بدء تنفيذ مدينة ألعاب ترفيهية وسط لواء المزار الجنوبي

أخبار محلية بدء تنفيذ مدينة ألعاب ترفيهية وسط لواء المزار الجنوبي

تعبيرية

الطقس تطورات الكتلة الهوائية الحارة التي تؤثر على الاردن

تواصل فعاليات مهرجان صيف الأردن

أخبار محلية تواصل فعاليات مهرجان صيف الأردن بدورته الخامسة

61 شهيدًا في غزة خلال 24 ساعة

فلسطين 61 شهيدًا في غزة خلال 24 ساعة

الدفاع المدني بغزة: خروج مركبات الإنقاذ من الخدمة كليا

فلسطين الدفاع المدني بغزة: خروج مركبات الإنقاذ من الخدمة كليا

طائرة إيه-29 سوبر توكانو

عربي ودولي البنتاغون: الموافقة على بيع عتاد صيانة لطائرات إيه-29 سوبر توكانو للبنان

إدارة السير

أخبار محلية إدارة السير: مخالفات عكس الاتجاه تسببت بـ0.5% من وفيات الحوادث عام 2024

منظر من طائرة بدون طيار للمسجد الأقصى

فلسطين دبلوماسيون: مؤتمر الأمم المتحدة بشأن حل الدولتين ينعقد في 28 و29 تموز



 
 





الأكثر مشاهدة