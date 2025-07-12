بدء تنفيذ مدينة ألعاب ترفيهية وسط لواء المزار الجنوبي

وأكد رئيس لجنة البلدية الدكتور عبدالله العبادلة، أهمية هذا المشروع في تحسين الوجهة السياحية والاقتصادية في اللواء، إضافة إلى دوره في توفير فرص العمل لأبناء اللواء وإنعاش الحركة التجارية في المنطقة مما يسهم أيضاً في جعل مقامات الصحابة وجهة سياحية دينية بارزة.
وأضاف الدكتور العبادلة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن المشروع سيشتمل على العديد من المرافق والمقاعد وأماكن ترفيهية وحدائق للعائلات وخدمات نظافة، ومواقف باصات، وإضاءة، ومسارات واضحة، مشيرًا إلى أن قطعة الأرض التي سيقام عليها المشروع تقدر مساحتها بـ30 دونمًا، مستأجرة بعقد من وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية لتعود ملكيتها إليها بعد استئجارها من قبل المستثمر.
بدوره، قال مدير أوقاف المزار الجنوبي الدكتور أحمد الشمايلة، إن هذا المشروع يسهم في تعزيز السياحة في اللواء ونشاط السوق المحلي، ويسهم كذلك في تنمية المجتمع من خلال توفير فرص عمل للشباب.
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