بدء تنفيذ مدينة ألعاب ترفيهية وسط لواء المزار الجنوبي

الوكيل الإخباري- باشرت لجنة بلدية مؤتة والمزار الجنوبي العمل على تنفيذ مشروع مدينة ألعاب ترفيهية وسط لواء المزار الجنوبي بدعم من مستثمر صيني بتكلفة تقديرية تبلغ 3 ملايين دينار.

اضافة اعلان



وأكد رئيس لجنة البلدية الدكتور عبدالله العبادلة، أهمية هذا المشروع في تحسين الوجهة السياحية والاقتصادية في اللواء، إضافة إلى دوره في توفير فرص العمل لأبناء اللواء وإنعاش الحركة التجارية في المنطقة مما يسهم أيضاً في جعل مقامات الصحابة وجهة سياحية دينية بارزة.



وأضاف الدكتور العبادلة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن المشروع سيشتمل على العديد من المرافق والمقاعد وأماكن ترفيهية وحدائق للعائلات وخدمات نظافة، ومواقف باصات، وإضاءة، ومسارات واضحة، مشيرًا إلى أن قطعة الأرض التي سيقام عليها المشروع تقدر مساحتها بـ30 دونمًا، مستأجرة بعقد من وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية لتعود ملكيتها إليها بعد استئجارها من قبل المستثمر.