بدء تنفيذ مسارات مشاة ودراجات بطريق المطار.. وإغلاق جزئي 60 يوما

وأوضحت الوزارة أن تنفيذ المشروع يستدعي إغلاق جزء من طريق الخدمة الأيسر، ابتداءً من ما بعد جسر مأدبا وحتى ما قبل منطقة إيكيا – الأردن، مؤكدة أن الإغلاق سيقتصر على الطريق الخدمي الموازي للطريق الرئيسي.
وبيّنت أن هذا الإجراء من شأنه الحد من التأثير على الحركة المرورية، مع استمرار انسيابية حركة السير على الطريق الرئيسي خلال فترة تنفيذ المشروع.
وفي بيان صحفي سابق، أشارت الوزارة إلى أن المشروع يمتد لقرابة 400 متر، ويأتي ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز السلامة المرورية وتشجيع أنماط التنقل النشط، بما يسهم في ترسيخ ثقافة ممارسة الرياضة وتحسين جودة الحياة لمستخدمي الطريق.
-
