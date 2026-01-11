بدء تنفيذ مشروع "الحزام الأخضر" في منطقة الهيشة بالبترا

وقالت السلطة، في بيان، إن مشروع الحزام الأخضر من المشاريع البيئية الاستراتيجية التي تعمل على تنفيذها، لما له من أثر مباشر في زيادة الرقعة الخضراء، ومكافحة التصحر، والحفاظ على التنوع البيئي، إلى جانب دعم جهود الاستدامة البيئية في الإقليم.
وأضافت أن أعمال المشروع تتضمن زراعة أشجار ونباتات متأقلمة مع طبيعة المنطقة المناخية، وتهيئة جوانب الطرق، بما يسهم في تحسين المشهد العام، ورفع مستوى السلامة المرورية، وتعزيز الانطباع البصري للزوار والقادمين إلى المدينة.
وبينت أن أعمال المشروع ستشمل، خلال الفترة المقبلة، مواقع أخرى من الطرق الرئيسة في لواء البترا، لضمان استدامة الغطاء النباتي وتحقيق الأهداف البيئية والجمالية المرجوة من المشروع.
ويأتي تنفيذ هذا المشروع ضمن توجهات السلطة لحماية البيئة، والحد من آثار التصحر، وإضفاء طابع جمالي ينسجم مع القيمة السياحية والتراثية للمنطقة.
