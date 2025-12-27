بدء تنفيذ مشروع تحريج مدخل بلدية الحسا

الوكيل الإخباري- باشرت بلدية الحسا بتنفيذ مشروع لزراعة وتشجير جوانب الطريق الصحراوي، من خلال تجهيز حفر مخصصة لزراعة الأشجار، بالتعاون مع مديرية زراعة الطفيلة، وذلك ضمن خطة البلدية لزيادة المساحات الخضراء.

وقال رئيس لجنة البلدية، جواد العطيوي، إن البلدية باشرت تنفيذ المشروع في مختلف مناطق لواء الحسا، في إطار جهودها لتعزيز الغطاء الأخضر والمساهمة في الخطة الوطنية لزيادة الغطاء النباتي، مشيرا إلى تجهيز مئات الحفر تمهيدا لزراعتها بأشجار متنوعة تتناسب مع طبيعة المنطقة.



وأضاف العطيوي، أن البلدية ستتابع مراحل زراعة الأشجار والعناية بها، من خلال أعمال الري والتسميد والحماية من الآفات، بما يضمن استدامتها ونموها بالشكل المطلوب.