بدء تنفيذ مشروع تحريج مدخل بلدية الحسا

وقال رئيس لجنة البلدية، جواد العطيوي، إن البلدية باشرت تنفيذ المشروع في مختلف مناطق لواء الحسا، في إطار جهودها لتعزيز الغطاء الأخضر والمساهمة في الخطة الوطنية لزيادة الغطاء النباتي، مشيرا إلى تجهيز مئات الحفر تمهيدا لزراعتها بأشجار متنوعة تتناسب مع طبيعة المنطقة.
وأضاف العطيوي، أن البلدية ستتابع مراحل زراعة الأشجار والعناية بها، من خلال أعمال الري والتسميد والحماية من الآفات، بما يضمن استدامتها ونموها بالشكل المطلوب.
وأوضح أن المناطق المستهدفة بالمشروع تشمل الطريق الصحراوي ومداخل لواء الحسا، لما لها من أهمية بيئية وجمالية، ودورها في تحسين المشهد الحضري والحد من آثار التصحر.
