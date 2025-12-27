السبت 2025-12-27 05:04 م

بدء تنفيذ مشروع تحريج مدخل بلدية الحسا

ز
جانب من أعمال المشروع
السبت، 27-12-2025 04:41 م

الوكيل الإخباري- باشرت بلدية الحسا بتنفيذ مشروع لزراعة وتشجير جوانب الطريق الصحراوي، من خلال تجهيز حفر مخصصة لزراعة الأشجار، بالتعاون مع مديرية زراعة الطفيلة، وذلك ضمن خطة البلدية لزيادة المساحات الخضراء.

اضافة اعلان


وقال رئيس لجنة البلدية، جواد العطيوي، إن البلدية باشرت تنفيذ المشروع في مختلف مناطق لواء الحسا، في إطار جهودها لتعزيز الغطاء الأخضر والمساهمة في الخطة الوطنية لزيادة الغطاء النباتي، مشيرا إلى تجهيز مئات الحفر تمهيدا لزراعتها بأشجار متنوعة تتناسب مع طبيعة المنطقة.


وأضاف العطيوي، أن البلدية ستتابع مراحل زراعة الأشجار والعناية بها، من خلال أعمال الري والتسميد والحماية من الآفات، بما يضمن استدامتها ونموها بالشكل المطلوب.


وأوضح أن المناطق المستهدفة بالمشروع تشمل الطريق الصحراوي ومداخل لواء الحسا، لما لها من أهمية بيئية وجمالية، ودورها في تحسين المشهد الحضري والحد من آثار التصحر.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ز

أخبار محلية بدء تنفيذ مشروع تحريج مدخل بلدية الحسا

13 شركة صناعية تستفيد من الخدمات الاستشارية لمشروع "تمكين"

أخبار محلية 13 شركة صناعية تستفيد من الخدمات الاستشارية لمشروع "تمكين"

توقع إعلان نتائج الدورة التكميلية لامتحان "التوجيهي" في شباط المقبل

أخبار محلية توقع إعلان نتائج الدورة التكميلية لامتحان "التوجيهي" في شباط المقبل

البرلمان العربي يدين تفجير حمص الإرهابي

عربي ودولي البرلمان العربي يدين تفجير حمص الإرهابي

الاحتلال يواصل عدوانه على بلدة قباطية.. تهجير واستيلاء على منازل

فلسطين الاحتلال يواصل عدوانه على بلدة قباطية.. تهجير واستيلاء على منازل

ب

فيديو منوع فرحة رجل برؤية صديقه بعد فراق دام طويلًا ❤️

حملة تشجير ضمن برنامج التطوع الأخضر في المفرق

أخبار محلية حملة تشجير ضمن برنامج التطوع الأخضر في المفرق

انتخاب مجلس إدارة اتحاد كرة الطاولة

أخبار محلية انتخاب مجلس إدارة اتحاد كرة الطاولة



 






الأكثر مشاهدة