 
الخميس 2024-11-28 11:35 م
 

بدء تنفيذ مشروع تعزيز انتشار المنازل والمباني ذات الاستهلاك الصفري للطاقة

وزارة الطاقة
وزارة الطاقة
الخميس، 28-11-2024 09:55 م
الوكيل الإخباري-   بدأت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، الخميس، بتنفيذ مشروع "تعزيز انتشار المنازل والمباني ذات الاستهلاك الصفري للطاقة" بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA).اضافة اعلان


ويهدف المشروع، وهو الأول من نوعه في الأردن، إلى صياغة إطار تشريعي متكامل يغطي الإجراءات القانونية وآليات التمويل والحوافز لتشجيع انتشار المنازل الخضراء في الأردن، وبناء القدرات حول إدارة الطلب على الطاقة، نتيجة شحن السيارات الكهربائية وانتشار المنازل الخضراء.

ويسهم المشروع في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لقطاع الطاقة المتمثلة بزيادة مساهمة الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة، مما ينعكس بشكل إيجابي على تعزيز أمن التزود بالطاقة في الأردن، ويعكس التزام الأردن بالتنمية المستدامة.

وتعرّف المنازل والمباني ذات الاستهلاك الصفري للطاقة على أنها التي تتبع عدد من ممارسات البناء والتصميم واستخدام التكنولوجيا لترشيد وتقليل استهلاك الطاقة لأكبر قدر ممكن، وتوظيف الطاقة المتجددة لتغطية الاستهلاكات المتبقية، بحيث يكون صافي استهلاك الطاقة في هذه المنازل والمباني (صفر).

ويُنفذ المشروع بالشراكة مع فريق عمل فني يضم ممثلين من عدة جهات وطنية هي (وزارة البيئة، ووزارة الأشغال العامة والإسكان، والمجلس الوطني الأردني للبناء، ومؤسسة المواصفات والمقاييس، وشركة الكهرباء الوطنية، وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، ووزارة المالية، ووزارة الإدارة المحلية، وأمانة عمان الكبرى).
 
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