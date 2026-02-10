الثلاثاء 2026-02-10 02:32 م

بدء جلسة مجلس الوزراء في محافظة الكرك

ب
جانب من الجلسة
 
الثلاثاء، 10-02-2026 11:52 ص

الوكيل الإخباري- بدأت جلسة مجلس الوزراء في محافظة الكرك، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان، وبحضور ممثِّلي الهيئات المنتخبة والمحليَّة في المحافظة.

وبدأ مجلس الوزراء الثلاثاء، المرحلة الثانية من جلساته في المحافظات، تكريسا لنهج العمل الميداني، وتأكيدا لضرورة المتابعة الحثيثة للعمل، واستمرارا للتواصل المباشر مع الهيئات التمثيلية في المحافظات.


وقال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني: "نبدأ هذه المرحلة صباح الثلاثاء، بعقد جلسة مجلس الوزراء في محافظة الكرك، بمشاركة من ممثلي الهيئات والفعاليات الشعبية في المحافظة".


وأضاف المومني عبر حسابه على "إكس" أن الجلسة ستتضمن استعراض ما تم تحقيقه في محافظة الكرك خلال العام الماضي، إلى جانب مناقشة التحديات والأولويات، وطرح خطط الوزارات التنموية للمرحلة المقبلة حول احتياجات المحافظة ومواطنيها ومتطلبات التنمية فيها.

 
 


