بدء جلسة مجلس الوزراء في محافظة الكرك

وبدأ مجلس الوزراء الثلاثاء، المرحلة الثانية من جلساته في المحافظات، تكريسا لنهج العمل الميداني، وتأكيدا لضرورة المتابعة الحثيثة للعمل، واستمرارا للتواصل المباشر مع الهيئات التمثيلية في المحافظات.
وقال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني: "نبدأ هذه المرحلة صباح الثلاثاء، بعقد جلسة مجلس الوزراء في محافظة الكرك، بمشاركة من ممثلي الهيئات والفعاليات الشعبية في المحافظة".
وأضاف المومني عبر حسابه على "إكس" أن الجلسة ستتضمن استعراض ما تم تحقيقه في محافظة الكرك خلال العام الماضي، إلى جانب مناقشة التحديات والأولويات، وطرح خطط الوزارات التنموية للمرحلة المقبلة حول احتياجات المحافظة ومواطنيها ومتطلبات التنمية فيها.
-
أخبار متعلقة
-
ساره شمس الزعتري تحصد ذهبية كأس العرب وتواصل تألقها العربي
-
بالتزامن مع شهر رمضان.. اعلان صادر عن البنك المركزي
-
حسان: اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة بناء سور قلعة الكرك
-
شتاء الأردن مختبر بصري ينطق بلوحة فنية لظواهر طبيعية ساحرة
-
القبول الموحد يعلن موعد تقديم طلبات الالتحاق في الجامعات الرسمية للدورة التكميلية
-
رئيس الوزراء: الحكومة ملتزمة بتطوير الاقتصاد وتوفير فرص العمل للمواطنين
-
رئيس الوزراء يعلن سداد متأخرات مالية بقيمة 100 مليون دينار للجامعات
-
السفير الألماني يثمّن جهود أمانة عمان في تحسين جودة الحياة والخدمات للمواطنين