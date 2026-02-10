بدء جلسة مجلس الوزراء في محافظة الكرك

الوكيل الإخباري- بدأت جلسة مجلس الوزراء في محافظة الكرك، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان، وبحضور ممثِّلي الهيئات المنتخبة والمحليَّة في المحافظة.

وبدأ مجلس الوزراء الثلاثاء، المرحلة الثانية من جلساته في المحافظات، تكريسا لنهج العمل الميداني، وتأكيدا لضرورة المتابعة الحثيثة للعمل، واستمرارا للتواصل المباشر مع الهيئات التمثيلية في المحافظات.



وقال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني: "نبدأ هذه المرحلة صباح الثلاثاء، بعقد جلسة مجلس الوزراء في محافظة الكرك، بمشاركة من ممثلي الهيئات والفعاليات الشعبية في المحافظة".