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بدء حملة لترقيم الأغنام في الأغوار الشمالية

جانب من عمليات الترقيم
جانب من عمليات الترقيم




 

الثلاثاء، 06-08-2024 08:18 م

الوكيل الإخباري- بدأت مديرية زراعة لواء الأغوار الشمالية، اليوم الثلاثاء، حملة لترقيم الأغنام والماعز في مختلف مناطق اللواء.


وقال مدير زراعة اللواء المهندس محمد النعيم، إن الهدف من عمليات الترقيم الإلكتروني بإشراف وزارة الزراعة، هو التحقق من حيازات الثروة الحيوانية من الأغنام والماعز لدى المزارعين في اللواء وحصر الحيازات الوهمية.


وأشار إلى أن عملية الترقيم لدى كل مزارع ستجري من خلال 3 لجان مشكلة من الأطباء البيطريين والمهندسين الزراعيين والعاملين من كوادر قسم الثروة الحيوانية بالمديرية، وذلك باستخدام الشرائح الإلكترونية، داعيا جميع المزارعين إلى التعاون مع اللجان لتلك الغاية.

gnews

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