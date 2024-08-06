بدء حملة لترقيم الأغنام في الأغوار الشمالية

الوكيل الإخباري- بدأت مديرية زراعة لواء الأغوار الشمالية، اليوم الثلاثاء، حملة لترقيم الأغنام والماعز في مختلف مناطق اللواء.



وقال مدير زراعة اللواء المهندس محمد النعيم، إن الهدف من عمليات الترقيم الإلكتروني بإشراف وزارة الزراعة، هو التحقق من حيازات الثروة الحيوانية من الأغنام والماعز لدى المزارعين في اللواء وحصر الحيازات الوهمية.