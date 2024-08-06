بدء حملة لترقيم الأغنام في الأغوار الشمالية

وقال مدير زراعة اللواء المهندس محمد النعيم، إن الهدف من عمليات الترقيم الإلكتروني بإشراف وزارة الزراعة، هو التحقق من حيازات الثروة الحيوانية من الأغنام والماعز لدى المزارعين في اللواء وحصر الحيازات الوهمية.
وأشار إلى أن عملية الترقيم لدى كل مزارع ستجري من خلال 3 لجان مشكلة من الأطباء البيطريين والمهندسين الزراعيين والعاملين من كوادر قسم الثروة الحيوانية بالمديرية، وذلك باستخدام الشرائح الإلكترونية، داعيا جميع المزارعين إلى التعاون مع اللجان لتلك الغاية.
-
أخبار متعلقة
-
وزير الأوقاف يفتتح مسجد عبد الهادي الغزاوي في الزرقاء
-
الملك والسيسي يجددان التأكيد على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة
-
الملك يتابع سير العمل في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية
-
المستقلة للانتخاب: الادعاء العام يحقق في قضية شراء أصوات
-
معهد الملك عبدالله الثاني لإعداد الدعاة يقر خطته التدريبية
-
الملك يبحث هاتفيا مع ماكرون وميلوني وترودو جهود وقف التصعيد بالمنطقة
-
حزب تيار الاتحاد الوطني يلتقي وجهاء من السلط و عشيرة الزعبي
-
الجيش يكشف ما تم ضبطه بطائرة مسيرة حاولت التسلل عبر الحدود