الثلاثاء 2026-01-13 02:35 م

بدء دورات "أصدقاء البيئة" في المراكز الشبابية بالبلقاء

الثلاثاء، 13-01-2026 11:49 ص
الوكيل الإخباري-  بدأت في المراكز الشبابية التابعة لمديرية شباب، محافظة البلقاء، أمس الاثنين، دورات "أصدقاء البيئة"، التي تنفذها المديرية بالتعاون مع الإدارة الملكية لحماية البيئة، بهدف تعزيز الوعي البيئي لدى الشباب وترسيخ مفاهيم المسؤولية المجتمعية والعمل التطوعي.اضافة اعلان


وقال مدير شباب محافظة البلقاء أحمد الحديدي، إن المديرية تضع البرامج البيئية ضمن أولوياتها، لما لها من دور في بناء وعي الشباب وتعزيز انتمائهم الوطني، مؤكدا أن هذه الدورات تسهم بنشر ثقافة حماية البيئة وتعزيز السلوك الإيجابي من خلال شراكات فاعلة مع المؤسسات الوطنية.

وأضاف إن الدورات تهدف إلى تعريف الشباب بأهمية البيئة وسبل حمايتها وتشجيعهم على المشاركة في المبادرات التطوعية التي تخدم المجتمع المحلي، إلى جانب تنمية مهاراتهم العملية في المجالات البيئية، بما ينعكس إيجابا على حياتهم اليومية.
 
 


