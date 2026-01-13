بدء دورات "أصدقاء البيئة" في المراكز الشبابية بالبلقاء

وقال مدير شباب محافظة البلقاء أحمد الحديدي، إن المديرية تضع البرامج البيئية ضمن أولوياتها، لما لها من دور في بناء وعي الشباب وتعزيز انتمائهم الوطني، مؤكدا أن هذه الدورات تسهم بنشر ثقافة حماية البيئة وتعزيز السلوك الإيجابي من خلال شراكات فاعلة مع المؤسسات الوطنية.
وأضاف إن الدورات تهدف إلى تعريف الشباب بأهمية البيئة وسبل حمايتها وتشجيعهم على المشاركة في المبادرات التطوعية التي تخدم المجتمع المحلي، إلى جانب تنمية مهاراتهم العملية في المجالات البيئية، بما ينعكس إيجابا على حياتهم اليومية.
