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بدء دورة الدفاع المدني التأسيسية لتعزيز جاهزية الشباب بالزرقاء

جانب من المشاركة بالدورة
جانب من المشاركة بالدورة
الخميس، 22-08-2024 10:32 ص

الوكيل الإخباري- بدأت اليوم دورة الدفاع المدني التأسيسية لفريق متطوعي الدفاع المدني التابع لهيئة شباب كلنا الأردن في محافظة الزرقاء، لتعزيز جاهزية الشباب والشابات لمواجهة التحديات المستقبلية.

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وتعقد الدورة، التي تستمر أسبوعين، في مديرية الدفاع المدني في جبل طارق، وتستهدف نخبة من الشباب الطموح الذي أبدى رغبته في الانضمام إلى الفريق التطوعي الذي تأسس عام 2017، حيث يتلقى المشاركون في الدورة تدريبات مكثفة من نخبة مدربي الدفاع المدني الأردني وإدارة الكوارث، في مجالات متنوعة تهدف إلى تأهيلهم لمواجهة الطوارئ والكوارث بكفاءة عالية.


وبين منسق هيئة شباب كلنا الأردن في الزرقاء، سمير فاخوري، أن هذه الدورة تسهم في تمكين الشباب من خدمة مجتمعهم بشكل فعال، وتعزيز روح التطوع والمسؤولية المجتمعية تحت شعار "لأجل الأردن نتطوع".


وأكد أن هذه المبادرة تأتي في إطار الجهود المستمرة لصندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية، الذراع الشبابي المتمثل في هيئة شباب كلنا الأردن، لتعزيز ثقافة العمل التطوعي وتمكين الشباب من الإسهام الفاعل في بناء مستقبل أفضل لوطنهم.

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