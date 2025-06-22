بدء دورة صحفية شاملة في "بترا"

وتهدف الدورة إلى إكساب المتدربين مهارات صياغة الخبر الصحفي، كالعنوان والمقدمة والمصادر والجسور، وتعريفهم بفنون العمل الصحفي المختلفة منها: البيان والمقابلة والمؤتمر الصحفي والتحرير والتصوير، بالإضافة إلى تعريفهم بأساسيات الفنون الصحفية مثل التقرير والتحقيق، وإكسابهم مهارات استخدام مواقع التواصل الاجتماعي إعلاميا.
وقالت مدير عام الوكالة الزميلة فيروز مبيضين، إن مشاركة عدد من العاملين في مجال الإعلام بمختلف المؤسسات والجامعات والقطاع الخاص، يُعد فرصة لتبادل الخبرات والتجارب بين جميع الأطراف، ويمكنهم من معاينة الفنون الصحفية لاكتساب خبرات جديدة في مجال الصحافة، بشكل يراعي مقتضيات العمل المهني.
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