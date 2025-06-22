بدء دورة صحفية شاملة في "بترا"

الوكيل الإخباري- بدأت في وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، اليوم الأحد، دورة صحفية شاملة لعدد من موظفي القطاعين، العام والخاص وطلبة الجامعات.

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وتهدف الدورة إلى إكساب المتدربين مهارات صياغة الخبر الصحفي، كالعنوان والمقدمة والمصادر والجسور، وتعريفهم بفنون العمل الصحفي المختلفة منها: البيان والمقابلة والمؤتمر الصحفي والتحرير والتصوير، بالإضافة إلى تعريفهم بأساسيات الفنون الصحفية مثل التقرير والتحقيق، وإكسابهم مهارات استخدام مواقع التواصل الاجتماعي إعلاميا.