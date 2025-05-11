بدء دورة فقهية للأئمة

وتعقد الدورة على مدى شهرين يحاضر فيها كل من الدكتور الخلايلة ومفتي عام المملكة الدكتور أحمد الحسنات لشرح كتاب عمدة السالك وعدة الناسك لمؤلفه الإمام ابن النقيب المصري.
وتطرق الخلايلة في محاضرته الأولى لشرح باب كتاب الحج متناولاً جميع تفاصيله تزامناً مع اقتراب موسم الحج لهذا العام، كما استمع لمداخلات وأسئلة المشاركين والإجابة عنها.
وتأتي هذه الدورات ضمن خطط الوزارة لرفع كفاءة وفاعلية الأئمة لضمان قدرتهم على أداء دورهم الدعوي والوعظي بنشر قيم الاعتدال والتسامح ونشر العلم النافع بين الناس بما يحقق المنفعة الدينية والمجتمعية.
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