بدء دورة فقهية للأئمة

الوكيل الإخباري- افتتح وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلاميّة الدكتور محمد الخلايلة، اليوم الأحد، الدورة الفقهية التأسيسية الأولى للأئمة التي ينظمها معهد الملك عبدالله الثاني لتأهيل الدعاة وتأهيلهم وتدريبهم بمشاركة 30 إماماً من حديثي التعيين.

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وتعقد الدورة على مدى شهرين يحاضر فيها كل من الدكتور الخلايلة ومفتي عام المملكة الدكتور أحمد الحسنات لشرح كتاب عمدة السالك وعدة الناسك لمؤلفه الإمام ابن النقيب المصري.



وتطرق الخلايلة في محاضرته الأولى لشرح باب كتاب الحج متناولاً جميع تفاصيله تزامناً مع اقتراب موسم الحج لهذا العام، كما استمع لمداخلات وأسئلة المشاركين والإجابة عنها.