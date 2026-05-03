بدء صرف رديّات ضريبة الدخل للمكلفين

الأحد، 03-05-2026 10:26 ص

الوكيل الإخباري- بناءً على توجيهات رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان لوزير المالية ومدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، باشرت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات إجراءات صرف رديّات ضريبة الدخل المستحقة للمكلفين عن الإقرارات الضريبية المقدمة خلال عام 2025 عن دخل عام 2024 وشملت عمليات الصرف جميع الرديّات المدققة والموردة من الجهات التي يعمل لديها المكلفون، بما يسهم في إغلاق ملف رديّات ضريبة الدخل المتراكمة عن سنوات سابقة.

كما يشمل صرف الرديّات الإقرارات الضريبية التي تم تقديمها من المكلفين خلال شهر كانون الثاني من العام الحالي 2026.


ويبلغ عدد المكلفين المشمولين بصرف هذه الرديّات نحو (140) ألف مكلف من الموظفين والمستخدمين والأفراد والشركات.

 
 








