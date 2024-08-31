بدء صيانة "الصحراوي" من المريغة لغاية راس النقب

الوكيل الإخباري- تعلن وزارة الأشغال العامة والإسكان انطلاق الأعمال بمشروع صيانة وتحسين الطريق الصحراوي في الجزء الممتد من منطقة المريغة ولغاية راس النقب وبطول (14) كم .

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وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن قال أن المشروع الجديد امتدادا للمشاريع التي نفذتها الوزارة على الطريق الصحراوي، التي كان آخرها المشروع المنفذ من منطقة رأس النقب الى منطقة الحميمة الذي كانت الوزارة قد أنهت العمل فيه أواخر العام الماضي ومشروع القويرة - جسر الاتحاد بطول (20) كم الذي من المتوقع الانتهاء منه خلال أيام.