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بدء صيانة "الصحراوي" من المريغة لغاية راس النقب

من الأعمال | من المصدر
من الأعمال | من المصدر
السبت، 31-08-2024 02:51 م

الوكيل الإخباري- تعلن وزارة الأشغال العامة والإسكان انطلاق الأعمال بمشروع صيانة وتحسين الطريق الصحراوي في الجزء الممتد من منطقة المريغة ولغاية راس النقب وبطول (14) كم .

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وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن قال أن المشروع الجديد امتدادا للمشاريع التي نفذتها الوزارة على الطريق الصحراوي، التي كان آخرها المشروع المنفذ من منطقة رأس النقب الى منطقة الحميمة الذي كانت الوزارة قد أنهت العمل فيه أواخر العام الماضي ومشروع  القويرة - جسر الاتحاد بطول (20) كم الذي من المتوقع الانتهاء منه خلال أيام.


وأضاف أن هذا المشروع ينفذ على طريق دولي حيوي وأساسي يعتبر أهم طريق في المملكة، ويخدم القطاعات الاقتصادية كافة وعلى رأسها القطاع التجاري والقطاع السياحي، من خلال ربط العاصمة عمان وكافة المحافظات بميناء العقبة.

 
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