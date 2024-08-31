بدء صيانة "الصحراوي" من المريغة لغاية راس النقب

وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن قال أن المشروع الجديد امتدادا للمشاريع التي نفذتها الوزارة على الطريق الصحراوي، التي كان آخرها المشروع المنفذ من منطقة رأس النقب الى منطقة الحميمة الذي كانت الوزارة قد أنهت العمل فيه أواخر العام الماضي ومشروع القويرة - جسر الاتحاد بطول (20) كم الذي من المتوقع الانتهاء منه خلال أيام.
وأضاف أن هذا المشروع ينفذ على طريق دولي حيوي وأساسي يعتبر أهم طريق في المملكة، ويخدم القطاعات الاقتصادية كافة وعلى رأسها القطاع التجاري والقطاع السياحي، من خلال ربط العاصمة عمان وكافة المحافظات بميناء العقبة.
-
أخبار متعلقة
-
طالب أردني يفوز بذهبية في مسابقة يوم المخترعين الإندونيسي
-
انطلاق فعاليات "سوفكس 2024" في العقبة الثلاثاء المقبل
-
مخابئ سرية ومداهمات.. الأمن يكشف تفاصيل ضبط 420 ألف حبة مخدرة
-
نداء شرارة تهدي الملكة أغنية بمناسبة يوم ميلادها
-
ولي العهد مهنئا الملكة: غرستي فينا كل جميل
-
عاجل | السير: نتعامل مع طوب متساقط على دوار في الجبيهة
-
فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن منطقة حريما في بني كنانة غدا
-
1239طن خضار وفواكه وورقيات ترد للسوق المركزي في اربد اليوم