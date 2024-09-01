بدء صيانة الطريق الرابط بين الأردن والسعودية غدا الإثنين

وتتضمن الأعمال في المشروع الممتد لنحو 62 كلم والممول من شركة الفوسفات الأردنية، صيانة الطريق من جسر معان- المدورة- الجفر باتجاه مثلث الشيدية، وقد تم تقسيم العمل على الطريق الى جزئين يشمل الأول أعمال توسعة وصيانة للطريق القائم بطول (31) كم وزيادة سعة الطريق بنحو 3 أمتار ليصبح بعرض 10 -11 مترا.
فيما يتضمن الجزء الثاني من العمل الذي يبلغ طوله 31 كم أيضا أعمال توسعة لأجزاء من الطريق، إضافة لأعمال الصيانة والتعبيد لكافة المسافة المشمولة بالعطاء والتي تمر بمثلث الشيدية باتجاه مناجم الفوسفات.
كما تتضمن الأعمال تركيب أعمدة إنارة تعمل بالطاقة الشمسية لمنطقة تقاطع الشيدية، إضافة لأعمال السلامة المرورية بتأهيل مداخل ومخارج منطقة التقاطع الشيدية بفصل المسارب وعمل جزيرة وسطية من الكاندرين.
وتنفذ الأعمال في المشروع دون إغلاق الطريق أمام حركة السير، إذ سيتم عمل تحويلة مرورية معززة بعناصر السلامة المرورية، من الإشارات التحذيرية والإرشادية والحواجز الخرسانية والحواجز البلاستيكية والمطبات والعواكس والإشارات المضيئة والأسهم المضيئة حفاظا على سلامة سالكي الطريق.
ويأتي هذا المشروع بهدف تحسين طريق حدود المدورة - معان بالاضافة الى الطريق الواصل من تقاطع الشيدية باتجاه المناجم ورفع مستوى الطرق فيها وتحسين واقع الخدمات المقدمة وزيادة عناصر السلامة المرورية في المنطقة.
وكانت الوزارة قد باشرت في تموز الماضي أعمال مشروع صيانة وتأهيل أجزاء من طريق المدورة- معان، بدءًا من مركز حدود المدورة باتجاه معان وبطول 25 كم، ضمن حزمة مشاريع تنفذها الوزارة على هذا الطريق الحيوي والذي يبرط الأردن بالمملكة العربية السعودية، بلغت 3 مشاريع فيما تبلغ طول المسافة التي شملتها الأجزاء الثلاثة نحو 87 كلم.
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