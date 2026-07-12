بدء صيانة طريق الكرك - الأغوار (طريق الخرزة) اعتباراً من صباح الاثنين

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان عن بدء تنفيذ أعمال الصيانة على طريق الكرك - الأغوار (الخرزة)، بطول 3.5 كيلومتر للمناطق الأكثر تضرراً، اعتباراً من صباح يوم غدٍ الاثنين 13 تموز 2026.

اضافة اعلان



وتأتي هذه الأعمال ضمن مشروع صيانة عدة طرق رئيسية في إقليم الجنوب، والذي يشمل أيضاً طرق: (الكرك - القطرانة)، (الرصيف الملوكي)، و(طريق البادية)، بالإضافة إلى إنشاء طريق (كثربا - الأغوار) بطول 4 كم.



ويبلغ زمن تنفيذ المشروع (300) يوم، بكلفة تقديرية تقارب (4) ملايين دينار. وتشمل الأعمال كشط طبقات الإسفلت القائمة، وإعادة تنفيذ طبقات إسفلتية جديدة وترقيعات، وأعمال الدهانات الأرضية وعناصر السلامة المرورية، وحمايات المنشآت المائية، وأعمال تصريف مياه الأمطار؛ وذلك وفق أعلى المواصفات والمعايير الفنية المعتمدة.



وفيما يتعلق بتحويلات السير، سيتم تنفيذها بالتعاون مع إدارة السير والدوريات الخارجية، ضمن خطة مرورية تهدف إلى الحفاظ على انسيابية الحركة؛ من خلال العمل على مراحل متتابعة واستخدام تحويلات مرورية مؤقتة مجهزة بكافة عناصر السلامة المرورية والإشارات التحذيرية اللازمة، علماً أن الأعمال ستنفذ نهاراً من الساعة السادسة صباحاً ولغاية الساعة السادسة مساءً.



يُذكر أن هذا العطاء يشمل عدة طرق رئيسية في إقليم الجنوب، حيث أنهت الوزارة بنجاح مؤخراً أعمال الصيانة المقررة على طريق (الكرك - القطرانة)، وذلك وفقاً للبرنامج الزمني المعتمد.