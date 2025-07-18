بدء عمليات التبريد لموقع حريق وديان الشام في جرش

وبيّن أن الجهود التشاركية والتنسيق والمتابعة الحثيثة من قبل الحاكمية الإدارية ووزارة الزراعة وكوادر زراعة جرش ومديرية الحراج والأجهزة الأمنية والدفاع المدني وسلاح الجو الملكي والبلديات والأشغال وسلطة المياه، أسهمت في إخماد الحريق والحد من انتشاره، على الرغم من وعورة المنطقة.
وقال مدير مديرية الحراج في وزارة الزراعة المهندس خالد المناصير، إن الحريق ألحق أضراراً بحوالي 250 دونماً من الأحراش الطبيعية، وما يزيد على 1400 شجرة حرجية، مبيناً أن السيطرة على الحريق تمت بجهود مشتركة، واستخدام آليات متقدمة، إضافة إلى الدعم الجوي من الطائرات العمودية.
وأوضحت مديرة زراعة جرش عُلا خلف محاسنة، أنه تم البدء بعمليات تبريد موقع الحريق، مشيرة إلى أن سرعة التواصل مع العمليات المركزية والتنسيق مع المجلس التنفيذي، ووجود خطة للإطفاء بالطرق اليدوية للوصول إلى المناطق ذات التضاريس الوعرة، ووجود طائرات سلاح الجو "البلاك هوك" وآليات متقدمة، أدّى إلى سرعة السيطرة على الحريق ومنع انتشاره إلى باقي المناطق الحرجية في المنطقة.
وأشارت المحاسنة إلى دور رئيس المجلس التنفيذي، محافظ جرش، بالإشراف وإدارة وتنسيق جهود المديريات المعنية في المحافظة، وأن فرق الإطفاء في زراعة جرش ومديرية الحراج تواصل حتى هذه اللحظة أعمال التبريد ومراقبة بؤر النيران، لمنع تجدد محتمل للحريق، في حين بدأت الفرق المختصة في وزارة الزراعة ومديرية الحراج بإجراء تقييم للأضرار تمهيداً لوضع خطة عاجلة لإعادة تحريج المواقع المتضررة.
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