بدء عمليات تأهيل مبنى مركز صحي السيلة في بني كنانة

الوكيل الإخباري- بدأت مديرية صحة محافظة إربد، اليوم الثلاثاء، عمليات هدم مبنى مركز صحي السيلة الأولي، التابع لمديرية صحة لواء بني كنانة، بهدف إعادة البناء والتأهيل، ودمجه مع مركز صحي الخريبة تحت اسم "مركز صحي اليرموك".‎

اضافة اعلان



وقال مدير "صحة إربد"، الدكتور شادي بني هاني، إن المديرية قررت وبعد إجراء الكشوفات الحسية من قبل الكوادر المختصة، هدم المبنى القديم بصورة كاملة وإعادة بنائه وفق مخططات هندسية حديثة وبشكل جديد، وبكلفة تقديرية تبلغ حوالي 700 ألف دينار، لأن المبنى الحالي قديم ومتهالك.‎



‎وأشار الى أن عملية تنفيذ المشروع ستتم وفق تصاميم حديثة، سيتم من خلالها مراعاة التوسع في تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية المقدمة لجميع المواطنين في المناطق التابعة لبلدية اليرموك في لواء بني كنانة.‎



‎وأضاف بني هاني أنه سيتم أيضا تحسين مسارات تقديم الرعاية الصحية وتوفير غرف ومرافق تتناسب وحجم مراجعي المركز اليومية، لافتا إلى أن الهدف هو تحسين وتجويد الخدمة الصحية المقدمة لهم، ورفع مستوى كفاءة البنية التحتية في المراكز الصحية التابعة للوزارة.‎