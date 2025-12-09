بدء عمليات تأهيل مبنى مركز صحي السيلة في بني كنانة

وقال مدير "صحة إربد"، الدكتور شادي بني هاني، إن المديرية قررت وبعد إجراء الكشوفات الحسية من قبل الكوادر المختصة، هدم المبنى القديم بصورة كاملة وإعادة بنائه وفق مخططات هندسية حديثة وبشكل جديد، وبكلفة تقديرية تبلغ حوالي 700 ألف دينار، لأن المبنى الحالي قديم ومتهالك.
وأشار الى أن عملية تنفيذ المشروع ستتم وفق تصاميم حديثة، سيتم من خلالها مراعاة التوسع في تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية المقدمة لجميع المواطنين في المناطق التابعة لبلدية اليرموك في لواء بني كنانة.
وأضاف بني هاني أنه سيتم أيضا تحسين مسارات تقديم الرعاية الصحية وتوفير غرف ومرافق تتناسب وحجم مراجعي المركز اليومية، لافتا إلى أن الهدف هو تحسين وتجويد الخدمة الصحية المقدمة لهم، ورفع مستوى كفاءة البنية التحتية في المراكز الصحية التابعة للوزارة.
وبين أن المركز الحالي يعد من المراكز الصحية القديمة في المحافظة ومقام على قطعة أرض مملوكة لوزارة الصحة، مؤكدا أن قرار إعادة إنشائه جاء استجابة لاحتياجات المنطقة ولضمان توفير بيئة صحية آمنة، ومجهزة وفق أعلى المعايير اللازمة.
-
أخبار متعلقة
-
محافظة جرش تتجه لإطلاق سوق نهر الذهب
-
القوات المسلحة الأردنية تسيّر مساعدات غذائية إلى اليمن
-
عطاء لتغيير خط المياه الناقل من البشرية باتجاه الصفاوي بكلفة 4 ملايين دولار
-
العجلوني: متنزه عجلون الوطني يوفر 200 فرصة عمل
-
النشامى .. المنتخب الوحيد الذي شارك في كأس العرب بلا بدلاء !
-
أمر لابد لمدرب النشامى وعلي علوان الانتباه له قبل موقعة الجمعة
-
ثلاثية أردنية تصعق مصر وتكتب ليلة لا تنسى للنشامى بكأس العرب
-
اختتام هاكاثون ريادة الأعمال الزراعية