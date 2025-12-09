الثلاثاء 2025-12-09 09:18 م

بدء عمليات تأهيل مبنى مركز صحي السيلة في بني كنانة

ل
أرشيفية
الثلاثاء، 09-12-2025 07:54 م

الوكيل الإخباري-  بدأت مديرية صحة محافظة إربد، اليوم الثلاثاء، عمليات هدم مبنى مركز صحي السيلة الأولي، التابع لمديرية صحة لواء بني كنانة، بهدف إعادة البناء والتأهيل، ودمجه مع مركز صحي الخريبة تحت اسم "مركز صحي اليرموك".‎

اضافة اعلان


وقال مدير "صحة إربد"، الدكتور شادي بني هاني، إن المديرية قررت وبعد إجراء الكشوفات الحسية من قبل الكوادر المختصة، هدم المبنى القديم بصورة كاملة وإعادة بنائه وفق مخططات هندسية حديثة وبشكل جديد، وبكلفة تقديرية تبلغ حوالي 700 ألف دينار، لأن المبنى الحالي قديم ومتهالك.‎


‎وأشار الى أن عملية تنفيذ المشروع ستتم وفق تصاميم حديثة، سيتم من خلالها مراعاة التوسع في تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية المقدمة لجميع المواطنين في المناطق التابعة لبلدية اليرموك في لواء بني كنانة.‎


‎وأضاف بني هاني أنه سيتم أيضا تحسين مسارات تقديم الرعاية الصحية وتوفير غرف ومرافق تتناسب وحجم مراجعي المركز اليومية، لافتا إلى أن الهدف هو تحسين وتجويد الخدمة الصحية المقدمة لهم، ورفع مستوى كفاءة البنية التحتية في المراكز الصحية التابعة للوزارة.‎


‎وبين أن المركز الحالي يعد من المراكز الصحية القديمة في المحافظة ومقام على قطعة أرض مملوكة لوزارة الصحة، مؤكدا أن قرار إعادة إنشائه جاء استجابة لاحتياجات المنطقة ولضمان توفير بيئة صحية آمنة، ومجهزة وفق أعلى المعايير اللازمة.‎

 
 


gnews

أحدث الأخبار

قذائف مجهولة المصدر تسقط في محيط مطار المزة بدمشق

عربي ودولي قذائف مجهولة المصدر تسقط في محيط مطار المزة بدمشق

ل

أسواق ومال تراجع الإسترليني أمام الدولار واليورو

ل

أخبار محلية محافظة جرش تتجه لإطلاق سوق نهر الذهب

القوات المسلحة الأردنية تسيّر مساعدات غذائية إلى اليمن

أخبار محلية القوات المسلحة الأردنية تسيّر مساعدات غذائية إلى اليمن

القاضي مهنئًا النشامى: رفعتم رؤوسنا بإنجازٍ مستحق

شؤون برلمانية القاضي مهنئًا النشامى: رفعتم رؤوسنا بإنجازٍ مستحق

عطاء لتغيير خط المياه الناقل من البشرية باتجاه الصفاوي بكلفة 4 ملايين دولار

أخبار محلية عطاء لتغيير خط المياه الناقل من البشرية باتجاه الصفاوي بكلفة 4 ملايين دولار

العجلوني: متنزه عجلون الوطني يوفر 200 فرصة عمل

أخبار محلية العجلوني: متنزه عجلون الوطني يوفر 200 فرصة عمل

النشامى .. المنتخب الوحيد الذي شارك في كأس العرب بلا بدلاء !

أخبار محلية النشامى .. المنتخب الوحيد الذي شارك في كأس العرب بلا بدلاء !



 






الأكثر مشاهدة