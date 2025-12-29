الإثنين 2025-12-29 08:36 م

بدء عملية الإفاضة في سد وادي شعيب

بدء عملية الإفاضة في سد وادي شعيب
بدء عملية الإفاضة في سد وادي شعيب
الإثنين، 29-12-2025 07:24 م
الوكيل الإخباري-   بدأت، مساء الاثنين، عملية الإفاضة في سد وادي شعيب، إثر المنخفض الجوي الذي يؤثر على الأردن وامتلاء السد بمياه الأمطار.اضافة اعلان


وقال مدير سدي الكفرين ووادي شعيب، تيسير الحبيس، إنه خلال الساعتين الماضيتين تم رفد السد بـ700 ألف متر مكعب من مياه الأمطار، مبينًا أن التدفق اللحظي بلغ 45 مترًا مكعبًا في الثانية.

وأضاف الحبيس أن السعة التخزينية الكاملة للسد تبلغ 1.5 مليون متر مكعب، مشيرًا إلى أنه سيتم تخزين ربع مليون متر مكعب من مياه الإفاضة في قناة الغور الشرقية.

وأشار إلى أن السعة التخزينية لسد الكفرين وصلت حاليًا إلى نحو 4.5 مليون متر مكعب من سعته التخزينية الكاملة البالغة 8.5 مليون متر مكعب.

وكانت سلطة وادي الأردن قد دعت المواطنين والمزارعين والقاطنين في المناطق الواقعة أسفل السد إلى ضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة والالتزام بتعليمات الجهات المختصة.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

الوطني للأمن وإدارة الأزمات يوجه تحذيراً هاماً للمواطنين

أخبار محلية الوطني للأمن وإدارة الأزمات يوجه تحذيراً هاماً للمواطنين

ب

عربي ودولي سوريا تكشف عملتها الجديدة

ل

أخبار محلية مشاريع مدرسية في الباديتين الشمالية الغربية والشرقية

تأخير دوام المدارس في المزار الجنوبي وغرب مؤاب غدًا الثلاثاء

أخبار محلية تأخير دوام المدارس في المزار الجنوبي وغرب مؤاب غدًا الثلاثاء

ترامب يعلن تدمير منشأة ضخمة في فنزويلا وسط تصعيد متزايد

عربي ودولي ترامب يعلن تدمير منشأة ضخمة في فنزويلا وسط تصعيد متزايد

أمانة عمّان تتعامل مع 139 ملاحظة خلال المنخفض الجوي الأخير

أخبار محلية أمانة عمّان تتعامل مع 139 ملاحظة خلال المنخفض الجوي الأخير

الأمانة: الرياح والأمطار جرفت الأتربة والحجارة إلى شوارع في عمّان

أخبار محلية الأمانة: الرياح والأمطار جرفت الأتربة والحجارة إلى شوارع في عمّان

ل

شؤون برلمانية "الثقافة النيابية" تدعو لتعزيز مشاركة الشباب بالحياة السياسية



 






الأكثر مشاهدة