الجمعة 2025-04-25 12:27 م
 

بدء عملية الاقتراع في انتخابات نقابة الصحفيين

بدء عملية الاقتراع في انتخابات نقابة الصحفيين
بدء عملية الاقتراع في انتخابات نقابة الصحفيين
 
الجمعة، 25-04-2025 10:47 ص

الوكيل الإخباري-   بدأت الجمعة انتخابات نقابة الصحفيين لانتخاب مجلس جديد للنقابة، وذلك بمن حضر من المسددين أعضاء الهيئة العامة.

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وفتحت صناديق الاقتراع في قاعة عمّان الكبرى في مدينة الحسين للشباب.


ويتنافس على منصب النقيب 3 مرشحين وهم: جمال العلوي، وطارق المومني، وفلحة بريزات، وعلى منصب نائب النقيب 4 مرشحين وهم: جمال اشتيوي، ونادر خطاطبة وعوني الداوود، وأيمن المجالي.


كما يتنافس على العضوية 23 مرشحا وهم: محمد الزيود، وراشد العساف، وراشد الرواشدة، وحازم الخالدي، وياسين القيسي، وإبراهيم أبو زينة، وعلي العمايرة، وزين الدين خليل، وموفق كمال، وختام الشوبكي، وعناد أبو وندي، ومجدي التل، وسامي الحربي، وبلال العقايلة، ورشدي القرالة، ومحمد الفقهاء، وعوني فريج، وحارث عواد، ومحمد أبو كف، وعلي فريحات، وفايز أبو قاعود، وأحمد ازمقنا، وماهر الشريدة.

 
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