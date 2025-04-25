بدء عملية الاقتراع في انتخابات نقابة الصحفيين

الوكيل الإخباري- بدأت الجمعة انتخابات نقابة الصحفيين لانتخاب مجلس جديد للنقابة، وذلك بمن حضر من المسددين أعضاء الهيئة العامة.

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وفتحت صناديق الاقتراع في قاعة عمّان الكبرى في مدينة الحسين للشباب.



ويتنافس على منصب النقيب 3 مرشحين وهم: جمال العلوي، وطارق المومني، وفلحة بريزات، وعلى منصب نائب النقيب 4 مرشحين وهم: جمال اشتيوي، ونادر خطاطبة وعوني الداوود، وأيمن المجالي.