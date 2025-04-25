بدء عملية الاقتراع في انتخابات نقابة الصحفيين

وفتحت صناديق الاقتراع في قاعة عمّان الكبرى في مدينة الحسين للشباب.
ويتنافس على منصب النقيب 3 مرشحين وهم: جمال العلوي، وطارق المومني، وفلحة بريزات، وعلى منصب نائب النقيب 4 مرشحين وهم: جمال اشتيوي، ونادر خطاطبة وعوني الداوود، وأيمن المجالي.
كما يتنافس على العضوية 23 مرشحا وهم: محمد الزيود، وراشد العساف، وراشد الرواشدة، وحازم الخالدي، وياسين القيسي، وإبراهيم أبو زينة، وعلي العمايرة، وزين الدين خليل، وموفق كمال، وختام الشوبكي، وعناد أبو وندي، ومجدي التل، وسامي الحربي، وبلال العقايلة، ورشدي القرالة، ومحمد الفقهاء، وعوني فريج، وحارث عواد، ومحمد أبو كف، وعلي فريحات، وفايز أبو قاعود، وأحمد ازمقنا، وماهر الشريدة.
-
أخبار متعلقة
-
الداوود: الخدمات اللوجستية هي العمود الفقري لنجاح التجارة الإلكترونية
-
الصحفيون ينتخبون مجلس نقابتهم اليوم
-
بتوجيهات ملكية.. القوات المسلحة ترسل طائرة إخلاء طبي إلى السعودية
-
اختتام دورة محرر الأخبار في معهد تدريب الإعلام العسكري
-
وفاة و 3 إصابات بحادث تصادم في إربد
-
تكريم الفائزين بمسابقة الحديث الشريف في لواء الكورة
-
وزير الثقافة: الاستثمار في الصناعات الثقافية رافعة للتنمية وتعزيز الهوية الوطنية
-
اليابان تمنح لينا عناب وسام الوشاح الأكبر من وسام الشمس المشرقة