الثلاثاء 2025-04-22 03:51 م
 

بدء فاعليات الدورات التدريبية الزراعية في معهد مهني المشارع

مركز مهني المشارع
مركز مهني المشارع
 
الثلاثاء، 22-04-2025 02:56 م

الوكيل الإخباري-   بدأت في مركز مهني المشارع بلواء الأغوار الشمالية اليوم الثلاثاء، فاعليات الدورات الزراعية التدريبية بالتعاون مع وزارة الزراعة.

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وتأتي تلك الدورات ضمن برامج المرحلة الثانية لمشروع تحسين مهارات التوظيف داخل المزرعة "أرضي" الذي تنفذه مؤسسة التدريب المهني ووزارة الزراعة بدعم منظمة حسن الجوار الدولية.


وقال مدير المركز المهندس معن ذينات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الدورات الزراعية التي يشارك بها 75 شابا وشابة من لواء الأغوار الشمالية والكورة وتشمل 3 دورات تدريبية متخصصة في مجالات الزراعة المائية وزراعة الحمضيات والبستنة العامة.

 
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