بدء فاعليات الدورات التدريبية الزراعية في معهد مهني المشارع

وتأتي تلك الدورات ضمن برامج المرحلة الثانية لمشروع تحسين مهارات التوظيف داخل المزرعة "أرضي" الذي تنفذه مؤسسة التدريب المهني ووزارة الزراعة بدعم منظمة حسن الجوار الدولية.
وقال مدير المركز المهندس معن ذينات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الدورات الزراعية التي يشارك بها 75 شابا وشابة من لواء الأغوار الشمالية والكورة وتشمل 3 دورات تدريبية متخصصة في مجالات الزراعة المائية وزراعة الحمضيات والبستنة العامة.
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