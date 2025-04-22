بدء فاعليات الدورات التدريبية الزراعية في معهد مهني المشارع

الوكيل الإخباري- بدأت في مركز مهني المشارع بلواء الأغوار الشمالية اليوم الثلاثاء، فاعليات الدورات الزراعية التدريبية بالتعاون مع وزارة الزراعة.

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وتأتي تلك الدورات ضمن برامج المرحلة الثانية لمشروع تحسين مهارات التوظيف داخل المزرعة "أرضي" الذي تنفذه مؤسسة التدريب المهني ووزارة الزراعة بدعم منظمة حسن الجوار الدولية.