بدء فرز أصوات انتخابات نقابة الأطباء بحضور المرشحين فقط

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الوكيل الإخباري- قررت لجنة الإشراف على انتخابات نقابة الأطباء الأردنية، فرز الأصوات بحضور المرشحين لمنصب النقيب ومنصب عضوية المجلس فقط. اضافة اعلان





وبدأت عملية الفرز لانتخابات نقيب وأعضاء مجلس النقابة في عمّان ومقار اللجان الفرعية للنقابة، بعد أن أغلقت صناديق الاقتراع.