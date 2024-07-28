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بدء فعاليات أسبوع اللغات بجامعة اليرموك

جانب من فعاليات أسبوع اللغات
جانب من فعاليات أسبوع اللغات
الأحد، 28-07-2024 11:32 م

 

 الوكيل الإخباري - بدأت في جامعة اليرموك، اليوم الأحد، فعاليات "أسبوع اللغات" الذي تنظمه كلية الآداب.


وأكد رئيس الجامعة الدكتور إسلام مسّاد، اهتمام الجامعة وحرصها الدائم على تنظيم فعاليات الأسبوع سنويا لزيادة وعي الطلبة في التواصل مع الآخر والانفتاح على العالم، وما يتطلبه ذلك من تهيئتهم، وصقل شخصياتهم، وتطوير مهاراتهم، وإعدادهم بالشكل الأمثل للدخول إلى سوق العمل.


وأوضح أن الجامعة وفرت مجموعة واسعة من البرامج الأكاديمية المستقلة التي تغطي مختلف اللغات العالمية، واستحدثت حزم اللغات الأجنبية؛ وهي التركية، الألمانية، والفرنسية، والإسبانية، والصينية، كمتطلبات "جامعة اختيارية" لبرامج البكالوريوس بواقع 12 ساعة دراسية.


بدوره، أشار عميد كلية الآداب الدكتور محمد عناقرة، إلى أن الأسبوع سيشمل برامج متميزة لكل لغة من اللغات المشاركة، وفقراتٍ تعريفية عن أهمية تعلم كل لغة، وشروحات عن آلية دراسة كل لغة، وكيفية الحصول على فرص لمتابعة الدراسة في الدول الناطقة باللغات.


وبدأت فعاليات الأسبوع ، بيوم اللغة التركية، وفقرات طلابية متنوعة، اشتملت على أداء بعض القصائد والأشعار باللغة التركية، والتعريف بأشهر المأكولات التقليدية التركية.

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