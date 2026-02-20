الجمعة 2026-02-20 02:14 ص

بدء فعاليات "أماسي رمضان" في مادبا

بدء فعاليات "أماسي رمضان" في مادبا
 
الجمعة، 20-02-2026 12:31 ص

الوكيل الإخباري-   بدأت في قاعة بلدية مادبا الكبرى، فعاليات أماسي رمضان 2026 التي تنظمها وزارة الثقافة، وإدارة مهرجان جرش سنويًا، بحضور مدير عام المكتبة الوطنية فراس الضرابعة، ومساعد محافظ مادبا عبدالله كريشان.

وقال مدير ثقافة مادبا محمد الرواحنة، إن الوزارة تسعى من خلال هذه الفعاليات، إلى ايجاد مساحة من الفرح والسرور للأطفال
وعائلاتهم، وتنظيم فقرات وطنية وأمسيات شعرية وأناشيد دينية تتناسب وروحانيات شهر رمضان المبارك.

 
 


