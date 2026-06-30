الثلاثاء 2026-06-30 12:41 م

بدء فعاليات النادي الصيفي للأطفال في المكتبة الوطنية

دائرة المكتبة الوطنية
دائرة المكتبة الوطنية
 
الثلاثاء، 30-06-2026 11:49 ص

الوكيل الإخباري-    بدأت اليوم الثلاثاء، فعاليات النادي الصيفي المجاني، الذي تنظمه دائرة المكتبة الوطنية للأطفال من الفئة العمرية 6–13 عاماً، في مقرها.

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ووفق بيان صادر عن المكتبة، يأتي افتتاح فعاليات النادي ضمن برنامج ثقافي وتربوي يهدف إلى تنمية قدرات الأطفال وصقل مواهبهم خلال العطلة الصيفية في بيئة تعليمية آمنة ومحفزة.

 
 


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