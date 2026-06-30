بدء فعاليات النادي الصيفي للأطفال في المكتبة الوطنية

الوكيل الإخباري- بدأت اليوم الثلاثاء، فعاليات النادي الصيفي المجاني، الذي تنظمه دائرة المكتبة الوطنية للأطفال من الفئة العمرية 6–13 عاماً، في مقرها.

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