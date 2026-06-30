بدء فعاليات النادي الصيفي للأطفال في المكتبة الوطنية

ووفق بيان صادر عن المكتبة، يأتي افتتاح فعاليات النادي ضمن برنامج ثقافي وتربوي يهدف إلى تنمية قدرات الأطفال وصقل مواهبهم خلال العطلة الصيفية في بيئة تعليمية آمنة ومحفزة.
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