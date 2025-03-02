بدء فعاليات رمضانيات الخميس المقبل

وتنظّم هذه الفعاليات التي تبدأ من الساعة التاسعة والنصف وحتى الثانية عشرة والنصف، بعد منتصف الليل، وزارتا الثقافة والشباب بالشراكة والتعاون مع وزارات السياحة والآثار، والتنمية الاجتماعية، والداخلية، والإدارة المحلية، والاتصال الحكومي، وأمانة عمان الكبرى، إضافة إلى مشاركة فاعلة من هيئة شباب كلنا الأردن، ومؤسسات المجتمع المدني.
وبهدف إبراز المنتج الثقافي الأردني، وإتاحة الموروث التراثي للأجيال، ستنظّم وزارة الثقافة مسابقات ثقافية متنوعة وفقرات تراثية منها "المسحراتي" و" الحكواتي"، ومعارض للصناعات الثقافية والإبداعية ومعرض منشورات خاص بالوزارة.
كما تقيم وزارة الثقافة 3 فعاليات في دور الرعاية والإيواء يوم الخميس من كل أسبوع، بينما تنظم وزارة التنمية الاجتماعية بازارات شعبية في جميع المحافظات، بهدف دعم الجمعيات الخيرية، وإتاحة المجال أمامها لتسويق منتجاتها خلال شهر رمضان المبارك.
واستمراراً لأجواء التنافس والندية والإثارة الكروية، تتصدر أجندة "رمضانيات"، بطولة الشباب الرمضانية لخماسيات كرة القدم، التي تقام للعام الرابع على التوالي بمشاركة 240 فريقاً من مختلف المحافظات، كما تنظم وزارة الشباب بطولات رياضية يومية للشابات والشباب، إذ ستقام بطولتان للشطرنج وتنس الطاولة، إلى جانب بطولة كرة السلة التي ستقام في محافظة العقبة.
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