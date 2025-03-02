بدء فعاليات رمضانيات الخميس المقبل

الوكيل الإخباري- تبدأ فعاليات برنامج "رمضانيات 2025"، للعام الرابع على التوالي في مختلف محافظات المملكة في الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك، أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع، وحتى عطلة عيد الفطر المبارك.

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وتنظّم هذه الفعاليات التي تبدأ من الساعة التاسعة والنصف وحتى الثانية عشرة والنصف، بعد منتصف الليل، وزارتا الثقافة والشباب بالشراكة والتعاون مع وزارات السياحة والآثار، والتنمية الاجتماعية، والداخلية، والإدارة المحلية، والاتصال الحكومي، وأمانة عمان الكبرى، إضافة إلى مشاركة فاعلة من هيئة شباب كلنا الأردن، ومؤسسات المجتمع المدني.

ويتضمن برنامج "رمضانيات" فعاليات ثقافية وفنية واجتماعية ورياضية خلال الشهر الكريم في جميع المحافظات، بهدف إشاعة الأجواء الرمضانية في المجتمع، وإضفاء أجواء الفرح والتسلية بين الشباب والأطفال والعائلات وجميع الفئات العمرية.



وبهدف إبراز المنتج الثقافي الأردني، وإتاحة الموروث التراثي للأجيال، ستنظّم وزارة الثقافة مسابقات ثقافية متنوعة وفقرات تراثية منها "المسحراتي" و" الحكواتي"، ومعارض للصناعات الثقافية والإبداعية ومعرض منشورات خاص بالوزارة.

ويشمل "رمضانيات" أنشطة متنوعة للأطفال والفئات العمرية كافة، توزع فيها حلويات ومشروبات رمضانية، وتتضمن عروضاً مسرحية وفلكورية ومسرحاً للدمى، وعزفاً لموسيقات الأمن العام، وكرنفالات للأطفال، إضافة إلى فرق إنشاد وابتهالات دينية.



كما تقيم وزارة الثقافة 3 فعاليات في دور الرعاية والإيواء يوم الخميس من كل أسبوع، بينما تنظم وزارة التنمية الاجتماعية بازارات شعبية في جميع المحافظات، بهدف دعم الجمعيات الخيرية، وإتاحة المجال أمامها لتسويق منتجاتها خلال شهر رمضان المبارك.