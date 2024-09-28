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بدء فعاليات مؤتمر السلامة العربي الخامس بالعقبة

محافظة العقبة
العقبة
السبت، 28-09-2024 05:48 م

الوكيل الإخباري-    بدأت في العقبة، فعاليات مؤتمر السلامة العربي الخامس الذي نظمته لأول مرة وجاهيا شركة العقبة لإدارة و تشغيل الموانئ، بالتعاون مع معهد السلامة العربي.

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وأكد نائب رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، مفوض الاستثمار و السياحة، المهندس حمزة الحاج حسن، خلال افتتاحه أمس المؤتمر مندوبا عن رئيس المجلس، أهمية معايير السلامة والصحة المهنية في كل مجالات الحياة، واتباع اشتراطات السلامة العامة كونها هي الأولوية القصوى لحماية الإنسان.

 
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