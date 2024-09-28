بدء فعاليات مؤتمر السلامة العربي الخامس بالعقبة

الوكيل الإخباري- بدأت في العقبة، فعاليات مؤتمر السلامة العربي الخامس الذي نظمته لأول مرة وجاهيا شركة العقبة لإدارة و تشغيل الموانئ، بالتعاون مع معهد السلامة العربي.

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