بدء فعاليات مؤتمر السلامة العربي الخامس بالعقبة

وأكد نائب رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، مفوض الاستثمار و السياحة، المهندس حمزة الحاج حسن، خلال افتتاحه أمس المؤتمر مندوبا عن رئيس المجلس، أهمية معايير السلامة والصحة المهنية في كل مجالات الحياة، واتباع اشتراطات السلامة العامة كونها هي الأولوية القصوى لحماية الإنسان.
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