بدء فيضان سد البويضة في إربد - فيديو

يشار إلى أن سعة سد البويضة تبلغ 700 ألف متر مكعب، وامتلأ نتيجة الهطولات المطرية الغزيرة التي تشهدها المملكة.
وجرى تصريف منسوب المياه الزائد عبر مفيض السد.
