بدء فيضان سد البويضة في إربد - فيديو

الوكيل الإخباري- أعلنت سلطة وادي الأردن اليوم الثلاثاء، عن بدء فيضان سد البويضة في محافظة إربد.



يشار إلى أن سعة سد البويضة تبلغ 700 ألف متر مكعب، وامتلأ نتيجة الهطولات المطرية الغزيرة التي تشهدها المملكة.



وجرى تصريف منسوب المياه الزائد عبر مفيض السد.

