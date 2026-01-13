الثلاثاء 2026-01-13 02:35 م

بدء فيضان سد البويضة في إربد - فيديو

ا
أرشيفية
 
الثلاثاء، 13-01-2026 02:20 م

الوكيل الإخباري- أعلنت سلطة وادي الأردن اليوم الثلاثاء، عن بدء فيضان سد البويضة في محافظة إربد.

يشار إلى أن سعة سد البويضة تبلغ 700 ألف متر مكعب، وامتلأ نتيجة الهطولات المطرية الغزيرة التي تشهدها المملكة.

وجرى تصريف منسوب المياه الزائد عبر مفيض السد.

اضافة اعلان

 

 

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ارتفاع أعداد الطلبة الوافدين إلى 55410 خلال العام الجامعي 2025

أخبار محلية ارتفاع أعداد الطلبة الوافدين إلى 55410 خلال العام الجامعي 2025

ا

أخبار محلية بدء فيضان سد البويضة في إربد - فيديو

تعرف على الدول العربية المتضررة من رسوم ترامب الجديدة على إيران

عربي ودولي تعرف على الدول العربية المتضررة من رسوم ترامب الجديدة على إيران

غ

شؤون برلمانية القاضي: رسالة ملكية لدعم الطلبة وتخفيف الأعباء عن الأسر

ىت

طب وصحة اللمس يعوض الشم.. خطوة علمية نحو إعادة تفسير الحواس

علم قطر

عربي ودولي قطر تحذّر من عواقب "كارثية" على المنطقة نتيجة أي تصعيد أميركي إيراني

الفايز يلتقي رئيس وأعضاء لجنة الصداقة البرلمانية الكورية الأردنية

أخبار محلية الفايز يلتقي رئيس وأعضاء لجنة الصداقة البرلمانية الكورية الأردنية

ت

الطقس الأرصاد تستبعد حدوث الصقيع صباح الأربعاء والضباب يلف المملكة حتى الخميس



 






الأكثر مشاهدة