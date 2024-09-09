بدء مرحلة الصمت الانتخابي لانتخابات مجلس النواب

وخلال هذه المرحلة، يتوجب على جميع المرشحين التوقف عن الدعاية الانتخابية بأشكالها كافة، المرئية والمسموعة والمقروءة، وعدم القيام بأي نوع من أنواع حملات الدعاية الانتخابية داخل مراكز الاقتراع والفرز يوم الاقتراع.
ويشمل الصمت الانتخابي الترويج للمرشحين على وسائل التواصل الاجتماعي، وفق ما أفادت به الهيئة المستقلة للانتخاب.
ودعت الهيئة المستقلة للانتخاب المواطنين إلى الاستعلام عن اسم ومكان مركز الاقتراع ورقم الصندوق، لانتخابات مجلس النواب عبر إرسال الرقم الوطني إلى الرقم المجاني 94455.
وتبدأ انتخابات مجلس النواب في تمام الساعة السابعة من صباح يوم غد الثلاثاء الموافق 10 أيلول.
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