بدء مناقشة مشروع جدول تشكيلات الدوائر الحكومية لعام 2026

الوكيل الإخباري- بدأت لجنة تخطيط الموارد البشرية في القطاع العام، اليوم الخميس، مناقشة مشروع جدول تشكيلات الدوائر الحكومية لعام 2026، برئاسة رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة المهندس فايز النهار، ضمن مراحل التخطيط للموارد البشرية في القطاع العام.

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وناقشت اللجنة خلال الاجتماع احتياجات الجهات الحكومية من الموارد البشرية، استنادا إلى نتائج دراسات عبء العمل والخطط الاستراتيجية والتشغيلية، وبما ينسجم مع متطلبات التحديث الإداري والتحول الرقمي وأولويات خارطة تحديث القطاع العام.



كما استعرضت اللجنة احتياجات الموارد البشرية لكل من المؤسسة العامة للغذاء والدواء، وصندوق المعونة الوطنية، وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، ووزارة الداخلية، ودائرة الأراضي والمساحة، ودائرة الإحصاءات العامة، ووزارة الشباب، إلى جانب بحث الطلبات الوظيفية المقدمة من هذه الجهات وفق الأسس والمعايير المعتمدة.



وأكد النهار، أهمية اعتماد منهجية تخطيط تستند إلى الاحتياجات الفعلية للدوائر الحكومية، وتحليل الاحتياجات، ومراعاة وظائف المستقبل، وربطها بالبرنامج التنفيذي الحكومي، والأهداف المؤسسية، ومؤشرات الأداء، ونتائج دراسات عبء العمل، بما يسهم في رفع كفاءة الجهاز الحكومي وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.



وحضر الاجتماع أمين عام الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية، وأمين عام وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وأمين عام هيئة الخدمة والإدارة العامة، ومدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ومدير عام دائرة الموازنة العامة، وأمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي، إلى جانب عضوين من ذوي الخبرة في مجال الموارد البشرية، منى هاكوز، والدكتور عبد الحكيم أخو ارشيدة.