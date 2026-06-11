بدء مناقشة مشروع جدول تشكيلات الدوائر الحكومية لعام 2026

وناقشت اللجنة خلال الاجتماع احتياجات الجهات الحكومية من الموارد البشرية، استنادا إلى نتائج دراسات عبء العمل والخطط الاستراتيجية والتشغيلية، وبما ينسجم مع متطلبات التحديث الإداري والتحول الرقمي وأولويات خارطة تحديث القطاع العام.
كما استعرضت اللجنة احتياجات الموارد البشرية لكل من المؤسسة العامة للغذاء والدواء، وصندوق المعونة الوطنية، وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، ووزارة الداخلية، ودائرة الأراضي والمساحة، ودائرة الإحصاءات العامة، ووزارة الشباب، إلى جانب بحث الطلبات الوظيفية المقدمة من هذه الجهات وفق الأسس والمعايير المعتمدة.
وأكد النهار، أهمية اعتماد منهجية تخطيط تستند إلى الاحتياجات الفعلية للدوائر الحكومية، وتحليل الاحتياجات، ومراعاة وظائف المستقبل، وربطها بالبرنامج التنفيذي الحكومي، والأهداف المؤسسية، ومؤشرات الأداء، ونتائج دراسات عبء العمل، بما يسهم في رفع كفاءة الجهاز الحكومي وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وحضر الاجتماع أمين عام الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية، وأمين عام وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وأمين عام هيئة الخدمة والإدارة العامة، ومدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ومدير عام دائرة الموازنة العامة، وأمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي، إلى جانب عضوين من ذوي الخبرة في مجال الموارد البشرية، منى هاكوز، والدكتور عبد الحكيم أخو ارشيدة.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة الاجتماعات التي تعقدها اللجنة لاستكمال دراسة احتياجات الجهات الحكومية ومراجعة مقترحاتها، تمهيدا لإعداد مشروع جدول التشكيلات وفق الأسس والمعايير المعتمدة، وبما يدعم كفاءة إدارة الموارد البشرية في القطاع العام.
-
أخبار متعلقة
-
الأشغال تبدأ مشروعا شاملا لصيانة الطرق والمنشآت المائية بإقليم الجنوب
-
قاضي القضاة يطلق استراتيجية صندوق تسليف النفقة للأعوام 2026-2028
-
اتصالات ولي العهد ترفع معنويات لاعبي "النشامى" المصابين
-
47 محاميا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل
-
وزارة التنمية: ضبط 810 متسولين في أيار
-
الشواربة يجري تنقلات إدارية بين رؤساء الأقسام في أمانة عمّان
-
اتفاق لتأسيس مجلس أعمال بين "تجارة الأردن" وغرف إقليم كردستان العراق
-
ديوان المحاسبة يؤكد أهمية تعزيز الرقابة الرقمية