بدء مهرجان صيف عمان في 11 تموز الحالي

الوكيل الإخباري- تبدأ الدورة 17 لفعاليات مهرجان صيف عمان، في 11 تموز الحالي بتنظيم مجاني من أمانة عمان الكبرى.

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وبحسب بيان الأمانة اليوم الثلاثاء، تقام أمسيات المهرجان العمانية التي تمتد فعالياته الى 18 الشهر الحالي في حدائق الحسين، حيث يسودها الطابع الوطني والثقافي والعائلي، مبينة أنه سيتم توفير المواقف المجانية خلف الاكاديمية الملكية لفنون الطهي ووسائط النقل المجانية إلى داخل حدائق الحسين

ودعت الأمانة، المواطنين الى حضور فعاليات المهرجان التي تتوفر بها منطقة مخصصة للأطفال وللأسواق لعرض المنتجات التراثية والحرفية والمأكولات وللعروض الوطنية والفلكلورية والشعبية.