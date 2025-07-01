بدء مهرجان صيف عمان في 11 تموز الحالي

وبحسب بيان الأمانة اليوم الثلاثاء، تقام أمسيات المهرجان العمانية التي تمتد فعالياته الى 18 الشهر الحالي في حدائق الحسين، حيث يسودها الطابع الوطني والثقافي والعائلي، مبينة أنه سيتم توفير المواقف المجانية خلف الاكاديمية الملكية لفنون الطهي ووسائط النقل المجانية إلى داخل حدائق الحسين
ودعت الأمانة، المواطنين الى حضور فعاليات المهرجان التي تتوفر بها منطقة مخصصة للأطفال وللأسواق لعرض المنتجات التراثية والحرفية والمأكولات وللعروض الوطنية والفلكلورية والشعبية.
ويهدف المهرجان إلى تنشيط الحركة السياحية في مدينة عمان وتوفير أجواء عائلية للمواطنين وزوار الأردن وتعزيز مفاهيم المواطنة الصالحة من خلال بث الرسائل الإيجابية والتوعوية ضمن العروض الدرامية للكبار والصغار.
-
أخبار متعلقة
-
اعلان صادر عن وزارة التربية والتعليم
-
سببت حالات تسمم .. تحذير من استهلاك هذه المشروبات بالاردن - اسماء وصور
-
وزير الأوقاف يفتتح ملتقى الوعظ ويوما خيريا في اشتفينا
-
منصّة زين تكشف عن النسخة النهائية من تقرير "النظام البيئي للشركات الناشئة في الأردن" للأعوام (2018 - 2024)
-
محاضرة توعوية حول "الغذاء والصحة"
-
أعضاء مجلس مفوضي العقبة الاقتصادية الخاصة يؤدون القسم القانوني أمام رئيس الوزراء
-
الأمن يكشف تفاصيل قضية التسمم الكحولي وأسماء المنتجات المسحوبة من السوق
-
مشروع أردني يحصل على دعم من مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي