بدء موسم قطاف الزيتون والمعاصر تفتح أبوابها اعتباراً من اليوم

وكان قد أكد وزير الزراعة خالد حنيفات بتصريحات لبرنامج الوكيل الذي يبث على راديو "هلا" يوم أمس بأن موسم الزيتون لهذا العام أفضل من العام الماضي .
واشار الحنيفات أن الإنتاج قد يصل هذا العام نحو 175 ألف طن ، وهو ما ينتج 30 ألف طن من زيت الزيتون ، سيما وأن ثلاثة أرباع الأشجار المثمرة في الأردن من شجر الزيتون .
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