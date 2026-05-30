بدء وصول أولى قوافل الحجاج إلى مركزي جمرك المدورة والعمري

الوكيل الإخباري- تفقد مساعدا المدير العام للجمارك الأردنية، السبت، أولى أفواج الحجاج القادمين من السعودية عبر مركزي جمرك المدورة وجمرك العمري، للاطلاع على جاهزية المراكز الحدودية ومستوى الاستعدادات والإجراءات المتخذة لاستقبال الحجاج وتسهيل حركتهم بكل يسر وسهولة.



وأكد مساعد المدير العام للجمارك الأردنية العميد مؤنس خليفات، خلال جولة في مركز جمرك المدورة، حرص الجمارك الأردنية على تقديم أفضل الخدمات للحجاج من خلال تعزيز الكوادر الجمركية ورفع الجاهزية التشغيلية داخل المراكز الحدودية، بما يسهم في تسريع الإجراءات الجمركية وتسهيل حركة الدخول والعبور، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تقديم الرعاية والخدمة للمواطنين والمسافرين.

اضافة اعلان