بداية فصل الصيف فلكيا في الأردن اليوم.. ويسجل أطول نهار وأقصر ليل

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الوكيل الإخباري- قال رئيس الجمعية الفلكية الأردنية، عمار السكجي، إن لحظة انقلاب الشمس الصيفي لهذا العام كانت في تمام الساعة 5:42 من صباح اليوم السبت، وذلك بحسب التوقيت المحلي للأردن، وتمثّل هذه اللحظة بداية فصل الصيف فلكيًا في الأردن وفي النصف الشمالي من الكرة الأرضية، ويستمر هذا الفصل نحو 93 يومًا و15 ساعة و37 دقيقة، حتى موعد الاعتدال الخريفي في يوم 22 أيلول 2025. اضافة اعلان





وبحسب السكجي، فإن هذا اليوم، يسجل الأردن أطول نهار وأقصر ليل خلال العام "تقريبا"، إذ يكون الفرق الزمني بين شروق الشمس وغروبها في أقصاه، وهي ظاهرة تشهدها معظم الدول الواقعة في النصف الشمالي من الأرض، بالمقابل، يشهد النصف الجنوبي للكرة الأرضية أقصر نهار في السنة، حيث يكون لديهم الانقلاب الشتوي.



وتابع "يحدث الانقلاب الصيفي عندما تصل الشمس إلى أقصى ميل زاوي شمالي في حركتها الظاهرية حول الأرض (أقصى ارتفاع)، ويكون محور دوران الأرض مائلاً بأقصى درجة نحو الشمس في النصف الشمالي، وبهذا، تتعامد أشعة الشمس على مدار السرطان".



وأردف "بعد هذا اليوم، تبدأ الشمس بالتراجع ظاهريًا نحو الجنوب، في رحلتها السنوية، لتمرّ بلحظة الاعتدال الخريفي في شهر أيلول، ثم تواصل مسيرها نحو أقصى الجنوب لتصل إلى أدنى نقطة لها في الانقلاب الشتوي بتاريخ 21 كانون الأول 2025".



ويتزامن انقلاب الشمس الصيفي (Solstice) لهذا العام مع ظاهرة فلكية تُعرف باسم الانقلاب القمري الرئيسي (Lunistice)، وهي دورة تحدث كل 18.6 سنة، عندما يصل القمر إلى أقصى انحراف زاوي شمالًا أو جنوبًا في مداره الظاهري حول الأرض، وفق السكجي.



وقال "خلال هذه الدورة، يتخذ مسار القمر في السماء قيما فلكية غير معتادة، من حيث زوايا الشروق والغروب وارتفاعه الظاهري، حيث يشرق ويغرب من نقاط بعيدة نسبيا عن الشرق والغرب، مائلا بوضوح نحو الشمال أو الجنوب، وهو ما يُخالف النمط المعتاد لحركة القمر بشكل عام".



ويظهر القمر منخفضا في السماء عند بعض أطواره، وخاصة وقت البدر، كما لاحظه الراصدون خلال بدر 11 حزيران الماضي، حيث ظهر القمر منحرفا بشكل واضح نحو الأفق الجنوبي، بالإضافة إلى الارتفاع المنخفض لمداره، بحسب السكجي.



ويُعد هذا التغيّر في مسار القمر "عكس" ما نشهده مع الشمس خلال الانقلاب الصيفي، حيث تكون الشمس في أعلى نقطة لها في السماء، وتشرق من أقصى الشمال الشرقي وتغرب في أقصى الشمال الغربي، حسبما ذكر.



وتابع السكجي "هذا التباين بين حركتي الشمس والقمر يمثل فرصة نادرة للرصد الفلكي، ويُذكر أن الشعوب القديمة استفادت من هذه الظواهر في تصميم آثارها ومعابدها، كما اعتمدت عليها في تحديد مواقيت الزراعة والتقاويم المختلفة، حيث اعتُبرت هذه النقاط بمثابة مرجعيات فلكية".