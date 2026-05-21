بدعوة أردنية.. ندوة حول التأمين الصحي على هامش مؤتمر الصحة العالمية

الخميس، 21-05-2026 05:06 م

الوكيل الإخباري-   عُقدت ندوة حول تحقيق التأمين الصحي في العديد من دول المنطقة، وذلك على هامش انعقاد مؤتمر الصحة العالمية في مدينة جنيف السويسرية.

ودعا إلى الندوة رئيس اللجنة الصحية والبيئة والسكان في مجلس الأعيان العين ياسين الحسبان، الذي يُشارك في المؤتمر، على ما ورد في بيان من مجلس الأعيان، اليوم الخمس.


وقال العين الحسبان، إن ندوة دعا لها الأردن، وشارك فيها عدد من الدول منها سوريا وتركيا، ترمي إلى تجاوز الصعوبات التي تواجه تحقيق التأمين الصحي في العديد من دول المنطقة، وخصوصًا فيما يتعلق بأسعار الأدوية وكلف العلاج.

 
 


