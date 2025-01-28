 
الثلاثاء 2025-01-28 10:38 ص
 

براتب 1500 دينار .. عائلة أردنية بحاجة إلى شيف منزلي

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 28-01-2025 09:29 ص
الوكيل الإخباري-  أعلنت إحدى العائلات الأردنية عن حاجتها لتعيين طباخ منزلي بخبرة في الطبخ العربي والأجنبي لا تقل عن خمسة سنوات في فنادق أو مطاعم من الدرجة الأولى ، لتعيينه كطباخ منزلي للعائلة .اضافة اعلان


واشترطت العائلة أن يكون الطباخ حسن السيرة والسلوك والمظهر العام . 

كما سيحصل الطباخ على راتب يصل إلى 1500 دينار نظير خبرته وعمله كطباخ خاص للعائلة .
 
gnews

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