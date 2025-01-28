براتب 1500 دينار .. عائلة أردنية بحاجة إلى شيف منزلي

واشترطت العائلة أن يكون الطباخ حسن السيرة والسلوك والمظهر العام .
كما سيحصل الطباخ على راتب يصل إلى 1500 دينار نظير خبرته وعمله كطباخ خاص للعائلة .
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