براتب 1500 دينار .. عائلة أردنية بحاجة إلى شيف منزلي

09:29 ص

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الوكيل الإخباري- أعلنت إحدى العائلات الأردنية عن حاجتها لتعيين طباخ منزلي بخبرة في الطبخ العربي والأجنبي لا تقل عن خمسة سنوات في فنادق أو مطاعم من الدرجة الأولى ، لتعيينه كطباخ منزلي للعائلة . اضافة اعلان





واشترطت العائلة أن يكون الطباخ حسن السيرة والسلوك والمظهر العام .



كما سيحصل الطباخ على راتب يصل إلى 1500 دينار نظير خبرته وعمله كطباخ خاص للعائلة .







