برامج متنوعة تعزز الحراك الثقافي في عجلون خلال شهر رمضان

الوكيل الإخباري- يشهد شهر رمضان المبارك في عجلون حراكا ثقافيا واجتماعيا متجددا من خلال برامج وأنشطة متنوعة تنظمها مديرية الثقافة ما يسهم في تنشيط المشهد الثقافي وتعزيز روح المشاركة المجتمعية في أجواء رمضانية مميزة.

وقال مدير ثقافة عجلون، سامر فريحات، إن الفعاليات الرمضانية التي أطلقتها وزارة الثقافة في مختلف محافظات المملكة تسعى إلى ترسيخ الثقافة الرمضانية والفنية وإبراز جمال التقاليد الدينية والأدبية عبر فقرات فنية متكاملة تجمع بين الإبداع الفني والتراثي وإشاعة روح المحبة والتكاتف المجتمعي بين أفراد الأسرة الأردنية والمجتمع المحلي.