برامج متنوعة تعزز الحراك الثقافي في عجلون خلال شهر رمضان

وقال مدير ثقافة عجلون، سامر فريحات، إن الفعاليات الرمضانية التي أطلقتها وزارة الثقافة في مختلف محافظات المملكة تسعى إلى ترسيخ الثقافة الرمضانية والفنية وإبراز جمال التقاليد الدينية والأدبية عبر فقرات فنية متكاملة تجمع بين الإبداع الفني والتراثي وإشاعة روح المحبة والتكاتف المجتمعي بين أفراد الأسرة الأردنية والمجتمع المحلي.
وأضاف، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن هذه الأمسيات تشكل مساحة مفتوحة للحوار والإبداع، حيث يلتقي المثقفون والجمهور في أجواء روحانية تعزز قيم التسامح والانتماء، مبينا أن البرامج تتضمن أمسيات شعرية وأدبية يشارك فيها شعراء وأدباء، إضافة إلى عروض إنشاد ديني وفرق فلكلورية تقدم لوحات تراثية تعبّر عن هوية عجلون الثقافية.
