برعاية العيسوي.. مبادرة اتحاد أردنيات تنظم احتفالا بالاستقلال

الوكيل الإخباري- رعى رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف حسن العيسوي اليوم الاثنين، احتفالاً وطنياً نظمته مبادرة اتحاد أردنيات المنبثقة عن جمعية دعم لتمكين المرأة بالتعاون مع نادي أبو نصير الرياضي، وجمعيات خيرية ومؤسسات رسمية ومجتمع مدني، بمناسبة عيد الاستقلال وعيد الجلوس الملكي بحضور فعاليات رسمية وشعبية وثقافية وتربوية.‏ ‏وأكد المتحدثون خلال الحفل أن عيد الاستقلال يشكل محطة وطنية مضيئة في مسيرة الدولة الأردنية، تجسد ما حققته المملكة من إنجازات سياسية واقتصادية وتنموية، بفضل القيادة الهاشمية الحكيمة، مجددين الولاء والانتماء للقيادة الهاشمية، والاعتزاز بالمنجزات التي حققها الأردن في مختلف المجالات.

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‏وقال رئيس نادي أبو نصير الرياضي سلطان العواملة، إن الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية العزيزة يعكس اعتزاز الأردنيين بمسيرة وطنهم التي بنيت على الإرادة والعزيمة، مستذكراً تضحيات الآباء والأجداد الذين أسسوا الدولة الأردنية الحديثة، ومؤكداً أن الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني يواصل مسيرة البناء والإنجاز، محافظاً على أمنه واستقراره رغم التحديات المحيطة.



‏بدورها، قالت رئيسة مبادرة اتحاد أردنيات رنا الداوود، إن الاستقلال ليس مجرد ذكرى وطنية، بل مسيرة متواصلة من البناء والتحديث والإنجاز، مشيدة بالدور الذي تضطلع به القيادة الهاشمية في تعزيز مكانة الأردن وترسيخ الأمن والاستقرار، والحفاظ على نهج الاعتدال والانفتاح.



‏ ‏وأضافت، إن الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني استطاع أن يحافظ على حضوره الفاعل إقليمياً ودولياً، وأن يواصل مسيرته التنموية بثقة واقتدار، مستنداً إلى إرث وطني راسخ وشعب وفيّ شكل على الدوام مصدر قوة الدولة ومنعتها.



‏وثمنت الداوود الجهات المشاركة في الحفل، بالتعاون مع نادي أبو نصير الرياضي، وعدد من الجمعيات والمدارس وتجمع نشميات الأردنية ومديرية تربية لواء الجامعة ومركز صحي أبو نصير والنادي الأردني للدراجات النارية والمحركات الرياضية.



‏من جانبها، أكدت وجدان العفيشات، نيابة عن رئيسة تجمع نشميات أردنيات سميحة الشوبكي، أن الاستقلال يمثل قصة وطن صنع نجاحاته بالعمل والإخلاص، مشيرة إلى أن الأردن رسخ مكانته نموذجاً للحكمة والاعتدال والاستقرار في المنطقة، بفضل القيادة الهاشمية وإيمانها بقدرات الإنسان الأردني.

‏ ‏وأشارت إلى أن تأهل المنتخب الوطني لكرة القدم إلى نهائيات كأس العالم يعد إنجازاً تاريخياً يعكس إرادة الأردنيين وقدرتهم على تحقيق الإنجازات ورفع اسم الوطن في المحافل الدولية، مؤكدة أن "النشامى" يمثلون روح الشعب الأردني وعزيمته وإصراره على النجاح.



‏ ‏من جهتها قالت مدير عام مدارس الفردوس الثانوية للبنات الدكتورة ربحية البوريني، "نفخر بالأردن وقيادته الهاشمية، لأنه وطن استند لشرعية التاريخ"، مشيرة الى الإنجازات التي تحققت في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني.