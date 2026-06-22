برعاية العيسوي.. مبادرة اتحاد أردنيات تنظم احتفالا بالاستقلال

وقال رئيس نادي أبو نصير الرياضي سلطان العواملة، إن الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية العزيزة يعكس اعتزاز الأردنيين بمسيرة وطنهم التي بنيت على الإرادة والعزيمة، مستذكراً تضحيات الآباء والأجداد الذين أسسوا الدولة الأردنية الحديثة، ومؤكداً أن الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني يواصل مسيرة البناء والإنجاز، محافظاً على أمنه واستقراره رغم التحديات المحيطة.
بدورها، قالت رئيسة مبادرة اتحاد أردنيات رنا الداوود، إن الاستقلال ليس مجرد ذكرى وطنية، بل مسيرة متواصلة من البناء والتحديث والإنجاز، مشيدة بالدور الذي تضطلع به القيادة الهاشمية في تعزيز مكانة الأردن وترسيخ الأمن والاستقرار، والحفاظ على نهج الاعتدال والانفتاح.
وأضافت، إن الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني استطاع أن يحافظ على حضوره الفاعل إقليمياً ودولياً، وأن يواصل مسيرته التنموية بثقة واقتدار، مستنداً إلى إرث وطني راسخ وشعب وفيّ شكل على الدوام مصدر قوة الدولة ومنعتها.
وثمنت الداوود الجهات المشاركة في الحفل، بالتعاون مع نادي أبو نصير الرياضي، وعدد من الجمعيات والمدارس وتجمع نشميات الأردنية ومديرية تربية لواء الجامعة ومركز صحي أبو نصير والنادي الأردني للدراجات النارية والمحركات الرياضية.
من جانبها، أكدت وجدان العفيشات، نيابة عن رئيسة تجمع نشميات أردنيات سميحة الشوبكي، أن الاستقلال يمثل قصة وطن صنع نجاحاته بالعمل والإخلاص، مشيرة إلى أن الأردن رسخ مكانته نموذجاً للحكمة والاعتدال والاستقرار في المنطقة، بفضل القيادة الهاشمية وإيمانها بقدرات الإنسان الأردني.
من جهتها قالت مدير عام مدارس الفردوس الثانوية للبنات الدكتورة ربحية البوريني، "نفخر بالأردن وقيادته الهاشمية، لأنه وطن استند لشرعية التاريخ"، مشيرة الى الإنجازات التي تحققت في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني.
واشتمل الحفل على فقرات وطنية وفنية متنوعة، وعرضا غنائيا، ومشاركة لموسيقات القوات المسلحة الأردنية، فيما ألقى رئيس اتحاد الكتاب والأدباء الأردنيين الشاعر عليان العدوان، قصيدة وجدانية، تغنت بالوطن وقيادته، وقصيدة للطفلة ميسم شطناوي.
وشهد الحفل الذي أدارته الإعلامية علا أبو جاموس تكريم أمهات الشهداء ومصابي الواجب الوطني، تقديراً لتضحياتهم في خدمة الوطن، إلى جانب عرض للنادي الأردني للدراجات النارية والمحركات الرياضية، وسط أجواء وطنية عكست معاني الاعتزاز بالاستقلال والالتفاف حول القيادة الهاشمية.
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