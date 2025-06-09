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برعاية العيسوي وبحضور حاشد.."ابشر سيدنا" تقيم مهرجانًا وطنيًا

"ابشر سيدنا" تقيم مهرجانًا وطنيًا
"ابشر سيدنا" تقيم مهرجانًا وطنيًا
 
الإثنين، 09-06-2025 11:24 م
الوكيل الإخباري-   رعى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، المهرجان الوطني، الذي نظمته هيئة "أبشر سيدنا"، في المدرج الروماني، اليوم الاثنين، بمناسبة احتفالات المملكة، بعيد الجلوس الملكي، وعيد الاستقلال، وذكرى الثورة العربية الكبرى، ويوم الجيش، وذلك بالتعاون مع النادي الأردني للدراجات النارية والمحركات الرياضية.اضافة اعلان


وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع فقرات الحفل، التي تنوعت بين العروض الغنائية والشعبية والشعرية، حيث شارك فيه عدد من الفنانين الأردنيين والشعراء، إلى جانب فرق فلكلورية وشعبية، حيث شارك فيها فرقة أمانة عمّان الكبرى وفرقة الفحيص ومجموعة كشافة ومرشدات مارجريس وموسيقات الأمن العام.

وفي مستهل المهرجان القى رئيس هيئة "ابشر سيدنا" العين حسين الحواتمة، كلمة رفع فيها، باسمه وجميع الأردنيين، أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، بمناسبة الأعياد الوطنية.

وأكد أن هذا المهرجان الاحتفالي بهذا المناسبات الغالية على قلوب جميع الأردنيين، يتجاوز البعد الاحتفالي، إلى استذكار تاريخ عريق من النضال والتضحية، لافتا إلى تضحيات الهاشميين والأردنيين لتحقيق الاستقلال والحرية لبناء الدولة الأردنية الحديثة.
 
gnews

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