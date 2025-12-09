برعاية دولة عبد الرؤوف الروابدة… “مبادرة” ينظم المؤتمر الوطني للإدارة المحلية السبت المقبل

ويأتي انعقاد المؤتمر في إطار جهود الحزب لدعم منظومة الإدارة المحلية، وتقديم مقترحات وطنية مرتبطة بمشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، إضافة إلى فتح باب الحوار حول أفضل الممارسات والتجارب الرائدة في هذا المجال.
وأكد الحزب أن مشاركة وسائل الإعلام سيكون لها دور مهم في تسليط الضوء على محاور المؤتمر ومخرجاته، وتعزيز النقاش العام حول تطوير الإدارة المحلية في الأردن.
