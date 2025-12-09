الثلاثاء 2025-12-09 04:47 م

برعاية دولة عبد الرؤوف الروابدة… “مبادرة” ينظم المؤتمر الوطني للإدارة المحلية السبت المقبل

حزب مبادرة
حزب مبادرة
الثلاثاء، 09-12-2025 03:39 م

الوكيل الإخباري-   يعتزم حزب مبادرة تنظيم المؤتمر الوطني للإدارة المحلية يوم السبت الموافق 13 كانون الأول 2025، وذلك برعاية دولة الدكتور عبد الرؤوف الروابدة، في فندق لاند مارك بالعاصمة عمّان عند الساعة 11:00 صباحاً.

اضافة اعلان


ويأتي انعقاد المؤتمر في إطار جهود الحزب لدعم منظومة الإدارة المحلية، وتقديم مقترحات وطنية مرتبطة بمشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، إضافة إلى فتح باب الحوار حول أفضل الممارسات والتجارب الرائدة في هذا المجال.


وأكد الحزب أن مشاركة وسائل الإعلام سيكون لها دور مهم في تسليط الضوء على محاور المؤتمر ومخرجاته، وتعزيز النقاش العام حول تطوير الإدارة المحلية في الأردن.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

اجتماع وزاري يبحث إنشاء مبانٍ وساحات جديدة في جسر الملك حسين

أخبار محلية مصدر : من المتوقع إرسال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة غدا

ملابس لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم

أخبار محلية الإعلان عن تشكيلة "النشامى" لملاقاة مصر

طريق يؤدي إلى "معبر اللنبي".

أخبار محلية إسرائيل تعلن إعادة فتح معبر "اللنبي" لنقل البضائع والمساعدات إلى غزة

العجارمة : عرش النوادي… حين يكتمل الضوء بأهل العطاء

أخبار محلية العجارمة : عرش النوادي… حين يكتمل الضوء بأهل العطاء

س

فيديو منوع طلاب قرّروا تقديم "البريزنتيشن" بطريقتهم الخاصة 😂!

ب

فيديو منوع رجل سعودي سُئل: "تتزوج الثانية مقابل مليون ريال؟".. وردّة فعله تُحدث تفاعلًا واسعًا

حزب مبادرة

أخبار محلية برعاية دولة عبد الرؤوف الروابدة… “مبادرة” ينظم المؤتمر الوطني للإدارة المحلية السبت المقبل

لال

فيديو منوع شخص في مقطع: هكذا يتم تصنيع المرايا!



 






الأكثر مشاهدة