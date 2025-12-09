برعاية دولة عبد الرؤوف الروابدة… “مبادرة” ينظم المؤتمر الوطني للإدارة المحلية السبت المقبل

الوكيل الإخباري- يعتزم حزب مبادرة تنظيم المؤتمر الوطني للإدارة المحلية يوم السبت الموافق 13 كانون الأول 2025، وذلك برعاية دولة الدكتور عبد الرؤوف الروابدة، في فندق لاند مارك بالعاصمة عمّان عند الساعة 11:00 صباحاً.

ويأتي انعقاد المؤتمر في إطار جهود الحزب لدعم منظومة الإدارة المحلية، وتقديم مقترحات وطنية مرتبطة بمشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، إضافة إلى فتح باب الحوار حول أفضل الممارسات والتجارب الرائدة في هذا المجال.