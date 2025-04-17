برعاية ملكية: انطلاق المسابقة الهاشمية الدولية للإناث لحفظ القرآن الكريم السبت القادم

ووجّه وزير الأوقاف الدكتور محمد أحمد الخلايلة الدعوة لحضور هذا الحدث القرآني المميز، الذي يُعقد في تمام الساعة 11:00 صباحًا، في قاعة المؤتمرات الكبرى في المركز الثقافي الإسلامي التابع لمسجد الشهيد الملك المؤسس عبد الله بن الحسين – طيب الله ثراه – في منطقة العبدلي، العاصمة عمّان.
ودعت الوزارة الحضور إلى إبراز البطاقة الشخصية عند الدخول، مع ضرورة الوصول إلى القاعة قبل موعد بدء الحفل بنصف ساعة.
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