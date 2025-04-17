الخميس 2025-04-17 01:33 م
 

برعاية ملكية: انطلاق المسابقة الهاشمية الدولية للإناث لحفظ القرآن الكريم السبت القادم

أرشيفية
أرشيفية
 
الخميس، 17-04-2025 11:39 ص
الوكيل الإخباري-    تحت رعاية صاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله المعظمة، يُقام يوم السبت الموافق 19 نيسان 2025، حفل افتتاح الدورة العشرين من المسابقة الهاشمية الدولية للإناث لحفظ القرآن الكريم وتلاوته، بتنظيم من وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.اضافة اعلان


ووجّه وزير الأوقاف الدكتور محمد أحمد الخلايلة الدعوة لحضور هذا الحدث القرآني المميز، الذي يُعقد في تمام الساعة 11:00 صباحًا، في قاعة المؤتمرات الكبرى في المركز الثقافي الإسلامي التابع لمسجد الشهيد الملك المؤسس عبد الله بن الحسين – طيب الله ثراه – في منطقة العبدلي، العاصمة عمّان.

ودعت الوزارة الحضور إلى إبراز البطاقة الشخصية عند الدخول، مع ضرورة الوصول إلى القاعة قبل موعد بدء الحفل بنصف ساعة. 


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