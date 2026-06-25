برلمانات دول التعاون الإسلامي تؤكد أهمية الوصاية الهاشمية في حماية مقدسات القدس

الوكيل الإخباري- أكدت برلمانات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، أهمية ودور الوصاية الهاشمية التي يحملها جلالة الملك عبد الله الثاني على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ودورها في حماية هوية المدينة المقدسة وصون مقدساتها.

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كما أكدن في البيان الختامي الصادر عن المؤتمر العشرين لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في المنظمة، تمسكها بحل الدولتين بوصفه السبيل لتحقيق السلام العادل والشامل، من خلال إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة على ترابها الوطني.



جاء ذلك في ختام أعمال المؤتمر العشرين لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الذي استضافته العاصمة الأذرية باكو، بمشاركة رئيس مجلس النواب مازن القاضي على رأس وفد نيابي.



وخلال مشاركته في أعمال المؤتمر، أكد القاضي أمام البرلمانات الإسلامية، أن القضية الفلسطينية ستبقى القضية المركزية للأمة، وأن استمرار الاحتلال وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة، يشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة.



وشدد على الدور التاريخي للوصاية الهاشمية في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، في مواجهة محاولات التهويد والاعتداء على هوية المدينة المقدسة.



وكان النائب نمر السليحات، شارك في صياغة البيان الختامي للمؤتمر، حيث تضمن البيان تأكيداً واضحاً على الوصاية الهاشمية على المقدسات، ومركزية القضية الفلسطينية، ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وأهمية الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس.



وشهدت المشاركة البرلمانية الأردنية سلسلة من اللقاءات الرسمية حضرها، السفير الأردني لدى أذربيجان عمر النهار، والسفير الأذري لدى الأردن شاهين شاكر عبد اللايف، حيث نقل القاضي تحيات جلالة الملك عبد الله الثاني إلى الرئيس الأذري إلهام علييف، الذي أكد من جانبه عمق علاقته بالملك.



وأشارت إلى التواصل المستمر والتنسيق القائم بين البلدين في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، مثمناً دور الأردن بقيادة جلالة الملك في تعزيز الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.



كما أجرى القاضي مباحثات رسمية مع رئيسة البرلمان الأذري صاحبة غفاروفا، ورئيس الوزراء الأذري علي أسدوف، ووزير الطاقة برويز شهبازوف، تناولت سبل تعزيز التعاون البرلماني والاقتصادي والاستثماري، وتوسيع مجالات الشراكة بين البلدين، لا سيما في قطاع الطاقة.



وضمن أجندة مشاركته في المؤتمر، أجرى القاضي سلسلة لقاءات ثنائية مع رئيس مجلس الشورى العُماني خالد بن هلال المعولي، والنائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي حميد الطاير، والنائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي عدنان الدليمي، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون البرلماني وتبادل الخبرات، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد على أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين البرلمانات العربية والإسلامية بما يخدم مصالح شعوبها وقضاياها المشتركة.



وفي الإطار ذاته، عقدت لجنة الصداقة البرلمانية الأردنية الأذرية اجتماعاً مشتركاً برئاسة النائب حسين كريشان، مع نظيرتها في البرلمان الأذري، جرى خلاله بحث آفاق التعاون البرلماني والاقتصادي والثقافي، والاتفاق على المضي نحو توقيع مذكرة تفاهم مشتركة وخطة عمل تنفيذية، إلى جانب التوافق على إعلان عام 2027 عاما للصداقة الأردنية الأذرية، بما يعزز العلاقات بين الشعبين الصديقين ويمنحها زخماً إضافياً في مختلف المجالات.



كما شارك أعضاء الوفد النيابي الأردني في أعمال اللجان المتخصصة التابعة للاتحاد، حيث قدم النواب نمر السليحات، ومحمود النعيمات، ومحمد السبايلة، وعدنان مشوقة، وعطا الله الحنيطي، وحسين كريشان، ومحمد بني ملحم، وعضوا مجلس الأعيان عمر العياصرة وغازي السرحان، مداخلات ومشاركات في اجتماعات لجان: فلسطين الدائمة، ولجنة الأقليات والمجتمعات المسلمة، ولجنة الشؤون الثقافية والقانونية، ولجنة الشؤون الاقتصادية والبيئية، ولجنة حقوق الإنسان والمرأة والأسرة.