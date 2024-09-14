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برلمان البحر الأبيض المتوسط يمنح جلالة الملك جائزة

جلالة الملك عبدالله الثاني
الملك عبدالله الثاني
السبت، 14-09-2024 05:49 م

الوكيل الإخباري-   مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، تسلم رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، اليوم السبت، جائزة برلمان البحر الأبيض المتوسط (بام) التي منحت لجلالته تقديرا لجهوده في تقديم المساعدات الإنسانية في قطاع غزة.

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وتهدف الجائزة التي تمنح سنويا للأفراد والمؤسسات، إلى تسليط الضوء على جهود الشخصيات الرائدة في المجالات الإنسانية والسياسية والاقتصادية وغيرها.

 
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