برلمان البحر الأبيض المتوسط يمنح جلالة الملك جائزة

الوكيل الإخباري- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، تسلم رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، اليوم السبت، جائزة برلمان البحر الأبيض المتوسط (بام) التي منحت لجلالته تقديرا لجهوده في تقديم المساعدات الإنسانية في قطاع غزة.

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