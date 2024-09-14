برلمان البحر الأبيض المتوسط يمنح جلالة الملك جائزة

وتهدف الجائزة التي تمنح سنويا للأفراد والمؤسسات، إلى تسليط الضوء على جهود الشخصيات الرائدة في المجالات الإنسانية والسياسية والاقتصادية وغيرها.
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