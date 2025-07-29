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برلين ترحب بالملك عبدالله كأول زعيم عربي يلتقي المستشار ميرتس

برلين ترحب بالملك عبدالله كأول زعيم عربي يلتقي المستشار ميرتس
برلين ترحب بالملك عبدالله كأول زعيم عربي يلتقي المستشار ميرتس
 
الثلاثاء، 29-07-2025 07:32 م
الوكيل الإخباري-   قال السفير الألماني لدى الأردن، بيرترام فون مولتكه، إن زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى برلين أكدت مرة أخرى عمق الصداقة بين الأردن وألمانيا واستمراريتها.اضافة اعلان


وأضاف مولتكه، إنه ليس من قبيل المصادفة أن يكون جلالة الملك أول زعيم عربي يستضيفه المستشار الألماني فريدريش ميرتس منذ توليه منصبه في أيار الماضي.

وأكد أن الأردن شريك لا غنى عنه وموثوق لألمانيا في المنطقة، خاصة في ظل الوضع الكارثي في قطاع غزة، والأحداث الأخيرة في الضفة الغربية، مبيناً أن قرار بلاده بالانضمام إلى الأردن في استئناف الجسر الجوي لإيصال المساعدات إلى أهالي غزة الذين يعانون، دليل على هذه الشراكة.

وقال السفير مولتكه، إن المستشار ميرتس وجلالة الملك متفقان في موقفهما على أن المنطقة بحاجة إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار في غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون قيود، وإيجاد حل سياسي للصراع قائم على حل الدولتين عبر التفاوض، ورفض واضح لأي محاولة لتهجير الفلسطينيين قسراً، سواء من غزة أو الضفة الغربية.
 
 
gnews

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