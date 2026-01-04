الأحد 2026-01-04 06:35 م

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يطلع على مشروع "التكيف مع تغير المناخ" بالطفيلة

ت
جانب من المشروع
الأحد، 04-01-2026 05:22 م

الوكيل الإخباري- نفذ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن زيارة ميدانية إلى محافظة الطفيلة لمتابعة التقدم المحرز ضمن مشروع "بناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ من خلال تحسين كفاءة استخدام المياه في قطاع الزراعة في حوض البحر الميت (BRCCJ)"، في إطار جهوده المستمرة لتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ في القطاع الزراعي.

اضافة اعلان


وبحسب بيان للبرنامج، اليوم الأحد، شملت الزيارة لقاءات مع أسر ومزارعين مستفيدين من أنظمة الحصاد المائي المنزلية، التي تتيح جمع مياه الأمطار التي كانت تهدر سابقا، وحتى الآن، ساعدت هذه الأنظمة على حصاد أكثر من 20 مترا مكعبا من المياه أسبوعيا لكل منزل، مما يعزز الأمن المائي، ويقلل كلف الإنتاج الزراعي، ويدعم سبل العيش المستدامة.


وقال أحد المستفيدين من المشروع، حمزة السوالقة، إنه يجب إنشاء بئر لحصاد مياه الأمطار في كل بيت ريفي لما لها من فائدة كبيرة للمزارعين.


وأضاف "كنت سابقا غير قادر على ري جميع الأشجار في مزرعتي بسبب شح المياه وارتفاع تكلفتها، أما الآن فأتوقع أن تلبي كميات مياه الأمطار المحصودة احتياجاتي الزراعية، وأخطط لزيادة عدد الأشجار المزروعة بفضل توفر هذه المياه".


وجسدت الزيارة فرصة لتقييم سير تنفيذ المشروع ميدانيا، والاطلاع على قصص نجاح المجتمعات المحلية في تبني الحلول المائية المراعية للتغير المناخي، ودورها في دعم الإنتاج الزراعي وتعزيز القدرة على التكيف مع آثاره.


وينفذ مشروع "BRCCJ" بتمويل من الصندوق الأخضر للمناخ، ومن خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن، بالشراكة مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، والجهات الوطنية المعنية، بما في ذلك وزارة البيئة ووزارة الزراعة ووزارة المياه والري.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

واشنطن: سنعمل مع القادة الفنزويليين إن اتخذوا "القرار الصائب"

عربي ودولي واشنطن: سنعمل مع القادة الفنزويليين إن اتخذوا "القرار الصائب"

ب

عربي ودولي مصر وتركيا تؤكدان أهمية التهدئة في اليمن وترفضان الإجراءات الأحادية

ل

فلسطين نتنياهو: ترامب يشترط نزع سلاح "حماس" دون تنازلات

ل

أخبار محلية البترا تنهي عام 2025 بتحسن سياحي وزيادة الزوار الأجانب

الأرصاد: الكرك تسجّل أعلى هطل مطري منذ 1971

أخبار محلية الأرصاد: الكرك تسجّل أعلى هطل مطري منذ 1971

ب

عربي ودولي التاريخ السري للتدخل الأمريكي في تغيير أنظمة الحكم حول العالم

محافظ الكرك: ردم الأودية أخطاء تنظيمية فاقمت خطر السيول في بلدة العراق

أخبار محلية محافظ الكرك: ردم الأودية أخطاء تنظيمية فاقمت خطر السيول في بلدة العراق

ل

أخبار محلية "المتكاملة للنقل": 7 ملايين راكب استخدموا خدمات الشركة خلال 2025



 






الأكثر مشاهدة