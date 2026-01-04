برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يطلع على مشروع "التكيف مع تغير المناخ" بالطفيلة

وبحسب بيان للبرنامج، اليوم الأحد، شملت الزيارة لقاءات مع أسر ومزارعين مستفيدين من أنظمة الحصاد المائي المنزلية، التي تتيح جمع مياه الأمطار التي كانت تهدر سابقا، وحتى الآن، ساعدت هذه الأنظمة على حصاد أكثر من 20 مترا مكعبا من المياه أسبوعيا لكل منزل، مما يعزز الأمن المائي، ويقلل كلف الإنتاج الزراعي، ويدعم سبل العيش المستدامة.
وقال أحد المستفيدين من المشروع، حمزة السوالقة، إنه يجب إنشاء بئر لحصاد مياه الأمطار في كل بيت ريفي لما لها من فائدة كبيرة للمزارعين.
وأضاف "كنت سابقا غير قادر على ري جميع الأشجار في مزرعتي بسبب شح المياه وارتفاع تكلفتها، أما الآن فأتوقع أن تلبي كميات مياه الأمطار المحصودة احتياجاتي الزراعية، وأخطط لزيادة عدد الأشجار المزروعة بفضل توفر هذه المياه".
وجسدت الزيارة فرصة لتقييم سير تنفيذ المشروع ميدانيا، والاطلاع على قصص نجاح المجتمعات المحلية في تبني الحلول المائية المراعية للتغير المناخي، ودورها في دعم الإنتاج الزراعي وتعزيز القدرة على التكيف مع آثاره.
وينفذ مشروع "BRCCJ" بتمويل من الصندوق الأخضر للمناخ، ومن خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن، بالشراكة مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، والجهات الوطنية المعنية، بما في ذلك وزارة البيئة ووزارة الزراعة ووزارة المياه والري.
-
أخبار متعلقة
-
البترا تنهي عام 2025 بتحسن سياحي وزيادة الزوار الأجانب
-
الأرصاد: الكرك تسجّل أعلى هطل مطري منذ 1971
-
محافظ الكرك: ردم الأودية أخطاء تنظيمية فاقمت خطر السيول في بلدة العراق
-
"المتكاملة للنقل": 7 ملايين راكب استخدموا خدمات الشركة خلال 2025
-
مذكرة تفاهم بين جامعة اليرموك وجائزة الحسن للشباب
-
مجلس محافظة البلقاء: 81% نسبة الإنجاز بالمشاريع خلال 2025
-
ندوة في جرش حول خدمة العلم
-
ترقيم قرابة 6 آلاف رأس ماشية إلكترونيًا في الطفيلة ضمن حملة "رقم حلالك"