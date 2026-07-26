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برنامج "المكيليوم" يحيي الحرف التقليدية في ساحة الملحمة ضمن فعاليات جرش

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جانب من الفعاليات
 
الأحد، 26-07-2026 09:17 م

الوكيل الإخباري- يواصل مهرجان جرش للثقافة والفنون، في دورته الأربعين، تقديم برامج ثقافية نوعية تعكس ثراء التراث الأردني، وتبرز الحرف التقليدية بوصفها جزءاً أصيلاً من الهوية الوطنية، من خلال مبادرات تفاعلية تجمع بين التاريخ والإبداع، وتمنح زوار المهرجان تجربة ثقافية متكاملة داخل المدينة الأثرية.

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وتقدم مؤسسة الجبل الفيروزي، بالتعاون مع جمعية أصدقاء مهرجانات الأردن، برنامج "المكيليوم.. يعود إلى الحياة" في ساحة الملحمة بمدينة جرش الأثرية، وهو برنامج يستلهم فكرته من "المكيليوم" السوق الروماني القديم في مدينة جرش، الذي كان يوماً مركزاً للتجارة وتبادل المنتجات والحرف، ليعيد إحياء هذا الإرث التاريخي عبر الاحتفاء بالحرف التقليدية الأردنية والتراث الثقافي، وتحويل المكان مجدداً إلى مساحة نابضة بالتعلّم والإبداع والتبادل الثقافي.


وقالت منسقة البرنامج سلمى القطاونة، إن البرنامج يمتد على مدار 11 يوماً، من 23 تموز وحتى 2 آب 2026، ويتضمن ورشاً تفاعلية في صناعة المجوهرات، وتطعيم الخشب، ونحت الحجر، والحفر على النحاس، إلى جانب مشروع "نسيج المكيليوم" وهو عمل نسجي تشاركي بالتعاون مع الفنان عيسى فرح، يُدعى خلاله زوار المهرجان للمشاركة في نسج القطعة الفنية، ليصبح كل مشارك جزءاً من العمل الجماعي الذي سيُكشف عنه في ختام أيام المهرجان، كما البرنامج سلسلة من التركيبات الحرفية التي تحتضنها الغرف المحيطة بساحة الملحمة.

 

وأوضحت أنه يشارك في هذه التركيبات عدد من الحرفيين والمؤسسات الثقافية، من بينهم مركز طراز – بيت وداد قعوار للزي العربي، وترينيتاي، وجمعية ريمون للتنمية، وعمون للزجاج، وجراسا للصناعات الجلدية، وبازار مأدبا – جوهرة الأردن، إلى جانب متدربي معهد الجبل الفيروزي، في مشهد يجسد تنوع الحرف الأردنية وأصالتها.


ويحمل البرنامج، الذي تولى تنسيقه وتصميمه سلمى القطاونة وزيد طه، رسالة تؤكد أن الحرفة ليست إرثاً من الماضي فحسب، بل ممارسة ثقافية حية تتجدد بالمشاركة والإبداع، حيث يدعو زوار مهرجان جرش إلى خوض تجربة تفاعلية تتيح لهم التعرف إلى الحرف التقليدية والمساهمة في صناعتها، بما يعزز ارتباطهم بالتراث الثقافي الأردني ويجسد دور المهرجان في صون الموروث الوطني وإعادة تقديمه للأجيال الجديدة بأساليب معاصرة.

 
 


gnews

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