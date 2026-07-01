برنامج الوكيل يبدأ إجازته السنوية ويعود إلى مستمعيه في الثاني من آب

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الوكيل الإخباري- يبدأ برنامج الوكيل اعتباراً من اليوم الأربعاء إجازته السنوية على أن يستأنف بثه ويعود إلى مستمعيه، بإذن الله، في الثاني من آب المقبل. اضافة اعلان





ويأتي هذا التوقف المؤقت بهدف منح فريق البرنامج فرصة لتجديد النشاط والاستعداد لاستكمال مسيرته الإعلامية، ومواصلة تقديم رسالته التي ارتبطت بخدمة المواطنين وطرح قضاياهم بكل مهنية ومصداقية.



وعلى مدار ما يقارب ربع قرن، رسّخ برنامج الوكيل مكانته كأحد أبرز البرامج الإذاعية في الأردن، إذ شكّل رفيقاً يومياً للمستمعين، ومنبراً لنقل همومهم، وتسليط الضوء على قضاياهم، ورصد نبض الشارع، الأمر الذي جعله يحافظ على صدارته بين أكثر البرامج الإذاعية الأردنية متابعة، بفضل ثقة جمهوره داخل المملكة وخارجها.



وأعرب فريق البرنامج عن شكره وامتنانه لكل من كان جزءاً من هذه المسيرة، ولكل مستمع منحه ثقته ودعمه على مدار السنوات الماضية، مؤكداً أن الغياب لن يطول، وأن البرنامج سيعود مطلع آب المقبل بحلة متجددة، وحماس أكبر، لمواصلة رسالته في خدمة الناس، والانحياز لقضاياهم، والبقاء قريباً من صوت المواطن.





