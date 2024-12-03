 
الثلاثاء 2024-12-03 05:15 م
 

برنامج تدريبي لإعداد خبراء في الضرائب

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جانب من الافتتاح
الثلاثاء، 03-12-2024 03:44 م

الوكيل الإخباري- افتتحت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، اليوم الثلاثاء، البرنامج التدريبي لإعداد الخبير الضريبي الأردني، بمشاركة 30 متدربا من القطاعين العام والخاص.

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وقال مدير عام الدائرة الدكتور حسام أبو علي الذي افتتح البرنامج، إن البرنامج يهدف إلى إعداد وتأهيل خبير ضريبي قادر على تقديم أفضل الخدمات الضريبية للمكلفين الضريبين وللجهات المختلفة وحماية مصالحهم بما ينسجم مع القانون ومساعدة المكلفين الالتزام بالأحكام القانونية وتجنيبهم الوقوع في أي مخالفات أو غرامات ضريبية، وكذلك تعزيز الالتزام الطوعي وتحقيق العدالة الضريبية.


وأكد أن البرنامج ‏يأتي في إطار خطة الدائرة لإعداد خبراء ضرائب في القطاعين العام والخاص وتأهيلهم ‏ورفع قدراتهم ومهاراتهم الفنية والعلمية والعملية في مجال التشريعات والأحكام الضريبية ورفع مستوى ‏الأداء الضريبي لديهم، بحيث يكون الخبير بعد اجتياز البرنامج قادرا على القيام بمهامه مهنيا وفنيا على أكمل وجه.

 
gnews

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