برنامج تدريبي لإعداد خبراء في الضرائب

الوكيل الإخباري- افتتحت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، اليوم الثلاثاء، البرنامج التدريبي لإعداد الخبير الضريبي الأردني، بمشاركة 30 متدربا من القطاعين العام والخاص.

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وقال مدير عام الدائرة الدكتور حسام أبو علي الذي افتتح البرنامج، إن البرنامج يهدف إلى إعداد وتأهيل خبير ضريبي قادر على تقديم أفضل الخدمات الضريبية للمكلفين الضريبين وللجهات المختلفة وحماية مصالحهم بما ينسجم مع القانون ومساعدة المكلفين الالتزام بالأحكام القانونية وتجنيبهم الوقوع في أي مخالفات أو غرامات ضريبية، وكذلك تعزيز الالتزام الطوعي وتحقيق العدالة الضريبية.