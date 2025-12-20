برنامج تدريبي لتطوير المهارات الشخصية في إربد

09:10 م

الوكيل الإخباري- عقد مركز أكساب للتنمية المستدامة بإربد برنامجاً تدريبياً استهدف مجموعة من الطلاب الجامعيين والخريجين ضمن الفئة العمرية من 18- 24 عاماً لتعزيز فرصهم في دخول سوق العمل. اضافة اعلان





ويهدف البرنامج المنفذ من خلال منظمات تنموية عالمية ومحلية وبتمويل من مؤسسة نوفو نورديسك

بالشراكة مع الجمعية الملكية للتوعية الصحية، إلى تطوير المهارات الشخصية والمهنية للشباب وبناء وتطوير المهارات الحياتية.



