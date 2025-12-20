برنامج تدريبي لتطوير المهارات الشخصية في إربد

ويهدف البرنامج المنفذ من خلال منظمات تنموية عالمية ومحلية وبتمويل من مؤسسة نوفو نورديسك
بالشراكة مع الجمعية الملكية للتوعية الصحية، إلى تطوير المهارات الشخصية والمهنية للشباب وبناء وتطوير المهارات الحياتية.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
